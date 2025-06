THE FRANK VOXが、3枚目のEP『VOX GIFT 3』を10月15日に発売することを発表した。 あわせて解禁された新ビジュアルは、メンバーのSNGとアートディレクターのKIIによるディレクションでパナソニックスタジアム吹田で撮影された。観客席での撮影の背景には、日々頑張って生活している全ての人を応援をするような、「心を熱くするような“HOTSONG”を届ける」というTHE FRANK VOXのブレない想いを感じさせてくれる。 さらに、リリースイベント、早期予約特典・購入特典情報など様々な情報も解禁された。 特典として、THE FRANK VOX応援店には「動画視聴QRコード付きカード」が、全国の対象店には「ジャケ写缶バッジ」が用意される。また、テイチクオンラインショップ限定早期予約特典には、「A3クリアポスター」がプレゼントされる。予約対象期間は、6月22日13時から8月31日23時59分まで。 更に、テイチクオンラインショップ限定『VOX GIFT 3』オリジナル巾着付き商品も販売される。販売期間は、6月22日13時から。 第一弾リリースイベントは、8月10日 東京・錦糸町マルイ、8月10日 インターネットサイン会、9月15日 東海某所、9月23日 関西某所。その後、続々スケジュール追加される予定だ。 ◆ ◆ ◆ ◼︎THE FRANK VOXコメントまいど!2028年までに大阪城ホール単独ライブ目指している、フランクボックスです! この度、3枚目となるEP「VOX GIFT 3」のリリースが10月15日に決定しました!これまでEPはGIFTシリーズでリリースして来ました。日頃いつも応援して下さっている皆様のお陰で、GIFTシリーズ3作目をリリースすることができます。ありがとうございます! 毎度ですが、アルバムやEP分け隔てなく、今作品も”全曲リード曲!”という意気込みで詰め込みました。2025年12月14日にはフランクボックス史上初、1000人以上の規模なんばHatchでのワンマンライブにも挑戦します。この作品でまた大阪城ホールを共に目指せしてくれる仲間に1人でも多く出逢えると嬉しいですし、今作品の楽曲達が聞いてくださる皆さんの日常の支えになってくれたら嬉しいです。 フランクボックスからの贈り物(GIFT)を楽しみに待っていてください! THE FRANK VOX ◆ ◆ ◆ <FRANK FES 2025 -FC LIVE-」必死のパッチ!フランク一家で夏祭り!>8月09日(土)東京:GRIT at Shibuya OPEN 16:00 / START 16:308月17日(日)愛知:ElectricLadyLand OPEN 16:00 / START 16:308月30日(土)大阪:ESAKA MUSE OPEN 16:00 / START […]

