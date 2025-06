RADWIMPSがメジャーデビュー20周年イヤーを記念して、6月29日20時にスタジオライブをYouTubeプレミア公開することが発表となった。 これは現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』主題歌「賜物」をスペシャルライブセッションで届けるというもの。一夜限りのプレミア公開となるとのことだ。 20周年企画の一環として既発アルバム全5タイトルのアナログ盤リリースも発表になっているが、7月9日にはその第3弾『アルトコロニーの定理』をリリースする。既発アルバムのアナログ盤は、9月まで毎月1作品ずつ、5ヶ月連続での数量限定販売リリースとなる。 ■RADWIMPS 20th Anniversary「Special Live Sessions -賜物-」2025年6月29日(日)20時 プレミア公開※公開URLは後日発表予定。 ■連続テレビ小説『あんぱん』主題歌「賜物」配信リンク:https://lnk.to/rad_tamamono ■2025年度前期 連続テレビ小説『あんぱん』2025年3月31日(月)より 全26週(130回)放送:NHK総合:(月〜土) 午前8時再放送:午後0時45分 ※土曜日は1週間を振り返りBS/BSP4K:(月〜金) 午前7時30分公式X:@asadora_nhk公式Instagram:@asadora_ak_nhk公式HP:https://www.nhk.jp/p/anpan/ts/M9R26K3JZ3/▼『あんぱん』主題歌 RADWIMPS「賜物」オープニング(ノンクレジットVer.)https://youtu.be/2C5zA_wPI8o ■『×と〇と罪と』『絶体絶命』『アルトコロニーの定理』『RADWIMPS 4 〜おかずのごはん〜』『RADWIMPS 3 〜無人島に持っていき忘れた一枚〜』全5タイトルアナログリリース※5作品ともに収録内容はCDと同様です。アナログ盤リンク:https://lnk.to/rad_lp2025▶第1弾『×と◯と罪と』2025年5月7日(水)発売UPJH-20068/9 5,500円(税込)重量盤2枚組 / 33RPM▶第2弾『絶体絶命』2025年6月4日(水)発売UPJH-20070/1 5,500円(税込)重量盤2枚組 / 33RPM▶第3弾『アルトコロニーの定理』2025年7月9日(水)発売UPJH-20072/3 5,500円(税込)重量盤2枚組 / 33RPM▶第4弾『RADWIMPS 4 〜おかずのごはん〜』2025年8月6日(水)発売UPJH-20074/5 5,500円(税込)重量盤2枚組 / 33RPM▶第5弾『RADWIMPS 3 〜無人島に持っていき忘れた一枚〜』2025年9月3日(水)発売UPJH-20076/7 5,500円(税込)重量盤2枚組 / 33RPM ■RADWIMPS 20th Anniversary Special Premiere公式YouTubeチャンネル / TikTokアカウントにて5/10から7/5まで毎週土曜日20:00より9週連続で過去の貴重なライブ映像を配信するスペシャル企画。※アーカイブ配信なし / 1回限りの配信Vol.9:2025年7月5日(土) ※最終回 関連リンク ◆RADWIMPS 20周年特設サイト◆RADWIMPS […]

The post RADWIMPS、NHK連続テレビ小説『あんぱん』主題歌「賜物」スタジオライブを一夜限りプレミア公開 first appeared on BARKS.