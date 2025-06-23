¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡Û¿·¸«»Ô¤ËÈ¯É½ ¡¡Ìë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤Ç²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤ò¡Ú²¬»³23Æü¸á¸å7»þÈ¾¸½ºß¡Û
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦(23Æü)¸á¸å6»þ52Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤ò¿·¸«»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡Û¿·¸«»Ô¤ËÈ¯É½ ¡¡Ìë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤Ç²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤ò¡Ú²¬»³23Æü¸á¸å7»þÈ¾¸½ºß¡Û
ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢23ÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¡¢23ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤Ç²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£¿·¸«»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡23ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm
¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë·Ù²ü