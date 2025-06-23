ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÄËº¨¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¡¡´ê¤¤¹þ¤á¤ë¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõ¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëµÈÂôÎ¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹õ°á¤È¤·¤Æ3Ç¯´Ö²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼¹É®¤·¤¿µÈÅÄ½¤°ì»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤ò¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¡ÊµÈÂô¡Ë¤¬¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È¹ñÊõ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¯¡¢ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¡£
¡¡Íû´ÆÆÄ¤Ï²»³Ú¤ÎÈëÏÃ¤â¡£¸¶ËàÍøÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¡¢King Gnu¤Î°æ¸ýÍý¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖLuminance¡×¡£Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë½Ð¤·¤¿ÃíÊ¸¤Ï1¤Ä¤À¤±¤Ç¡ØÀ¼¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾å±ÇÁ°¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é½é¤á¤Æ¸«¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¸«¤Æ¤Ê¤¤Êý¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢ÊÌ¥Æ¥¤¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡ÖËö±Ê¤¯°¦¤·¤Æ¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõ¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÎ×¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤Î¤¦6·î22Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«17Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷152Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ21.4²¯±ß¤ÈÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1½µÌÜ¤«¤é2½µÌÜ¤Ë143¡ó¤òµÏ¿¡£ºÇ¿·¤Î¥·¥Í¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê6·î20Æü¡Á6·î22Æü¤Î3Æü´Ö½¸·×¡¢¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¸ø³«3½µÌÜ¤Ë¤·¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½µ¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÁ°½µ¤ò¾å²ó¤ëÀ®ÀÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëµÈÂôÎ¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹õ°á¤È¤·¤Æ3Ç¯´Ö²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼¹É®¤·¤¿µÈÅÄ½¤°ì»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤ò¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¡ÊµÈÂô¡Ë¤¬¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È¹ñÊõ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¯¡¢ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡ÖËö±Ê¤¯°¦¤·¤Æ¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõ¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÎ×¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤Î¤¦6·î22Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«17Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷152Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ21.4²¯±ß¤ÈÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1½µÌÜ¤«¤é2½µÌÜ¤Ë143¡ó¤òµÏ¿¡£ºÇ¿·¤Î¥·¥Í¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê6·î20Æü¡Á6·î22Æü¤Î3Æü´Ö½¸·×¡¢¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¸ø³«3½µÌÜ¤Ë¤·¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½µ¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÁ°½µ¤ò¾å²ó¤ëÀ®ÀÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£