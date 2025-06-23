¡Ö¥Ñ¥Ñ1¿Í¤Ç3¿Í¤ÏÂçÊÑ¡×¹õÌÚ·¼»Ê¡¢»Ò¤É¤â¤È¡È¥¸¥Ö¥ê¡ÉË¬Ìä¤âÅÇÏª¡£¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸µEXILE¤Î¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¤Ï6·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£1¿Í¤Ç»Ò¤É¤â3¿Í¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡Á¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3¿Í¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤ÏÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª»Ò¤Á¤ã¤óÃ£¤È¤Î»þ´Ö¤ÏÊõÊª¤À¤è¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¾Ð´éºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¡¤É¤ì¤â²è¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿Ê¬¡¢»Ò¶¡Ã£¤Î¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Æ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢19Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Åìµþ¤Î»ûÅÄÁÒ¸Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÎ©ÂÎÂ¤·¿ÊªÅ¸¡×¤ò¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤à»Ñ¤Ç¤¹¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï1¿Í¤Ç»Ò¤É¤â3¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ1¿Í¤Ç3¿Í¤ÏÂçÊÑ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤æ¤¦¤¸¤ã¤ó¤ÏÅÓÃæ½ë¤µ¤ÈÁö¤ê²ó¤Ã¤¿Èè¤ì¤ÇÍ¼Æü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆâÔÁÛ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª¤½¤ë¤Ù¤·¡×¤È¡¢Ä¹ÃË¤Î¹ÔÆ°¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Éã¤ÎÆü¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¹õÌÚ¤µ¤ó¡£15Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¹õÌÚ²È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Éã¤ÎÆü¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)