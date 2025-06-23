CFÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Êý¿ËÅ¾´¹¡©¡Ä»ñ¶âÌÌ¤Î³Ö¤¿¤ê¤«¤é¥·¥§¥·¥å¥³³ÍÆÀ¤òÃÇÇ°¤Î²ÄÇ½À¤«
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤Ø´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ò¾Ä¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£22Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥ß¥é¡¼¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÊ£¿ô¤ÎÂ¨ÀïÎÏ³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¡Ê¸½¡§¥Õ¥é¥á¥ó¥´¡Ë¤¬ÂàÃÄ¤·¡¢¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½MF¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¤Îµî½¢¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄêÅª¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥·¥§¥·¥å¥³¤òÍ¥ÀèÅª¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤¬Í×µá¤·¤Æ¤¤¤ë8000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó136²¯±ß¡Ë¤«¤é1²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó170²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤¬¤Ê¤¯¡¢¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥§¥·¥å¥³¤Î´õË¾Ç¯Êð¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Äó¼¨¤·¤¿¶â³Û¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ò·ï¤Ç¤â¹ç°Õ¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿½ô¡¹¤Î»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥·¥§¥·¥å¥³³ÍÆÀ¶¥Áè¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ò·èÃÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤¢¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ù¥ë¥¿SD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¸ò¾Ä¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¸õÊä¥ê¥¹¥È¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥·¥§¥·¥å¥³¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬º£¸å¤â¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥®¥§¥±¥ì¥·¥å³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò¶¯¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¤ÎÆ°¸þ¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢¥·¥§¥·¥å¥³¤¬¸ø¼°Àï45»î¹ç½Ð¾ì21¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬¸ø¼°Àï52»î¹ç½Ð¾ì54¥´¡¼¥ë13¥¢¥·¥¹¥È¡£ÆÀÅÀ´ØÍ¿¿ô¤Ç¤Ï¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬¥·¥§¥·¥å¥³¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤Æ¤É¤ÎÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÊ£¿ô¤ÎÂ¨ÀïÎÏ³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¡Ê¸½¡§¥Õ¥é¥á¥ó¥´¡Ë¤¬ÂàÃÄ¤·¡¢¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½MF¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¤Îµî½¢¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄêÅª¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥·¥§¥·¥å¥³¤òÍ¥ÀèÅª¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¢¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ù¥ë¥¿SD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¸ò¾Ä¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¸õÊä¥ê¥¹¥È¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥·¥§¥·¥å¥³¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬º£¸å¤â¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥®¥§¥±¥ì¥·¥å³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò¶¯¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¤ÎÆ°¸þ¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢¥·¥§¥·¥å¥³¤¬¸ø¼°Àï45»î¹ç½Ð¾ì21¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬¸ø¼°Àï52»î¹ç½Ð¾ì54¥´¡¼¥ë13¥¢¥·¥¹¥È¡£ÆÀÅÀ´ØÍ¿¿ô¤Ç¤Ï¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬¥·¥§¥·¥å¥³¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤Æ¤É¤ÎÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£