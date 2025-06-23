Number_i¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÏÓ»þ·×µ±¤¯É½»æ¡¡10¥Ú¡¼¥¸ÆÃ½¸¤Ç¡È100Ç¯¸å¤â¼õ¤±·Ñ¤®¤¿¤¤¡ÉÌ¾ÉÊ¸ì¤ë
¡¡3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡Ø¥²¡¼¥Æ¡Ù8·î¹æ¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ±¤¯»þ·×¡Ä¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ
¡¡º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡Ö100Ç¯¸å¤â¼õ¤±·Ñ¤®¤¿¤¤LUXURY WATCH¡×¡£¡ÖNumber_i¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¡¤¢¤¯¤Ê¤Ãµµæ¿´¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¸ì¤ê·Ñ¤°¤Ù¤Ì¾ÉÊ¡×¤ÈÂê¤·¡¢10¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£Áª¤Ö¤â¤Î¡¢¼æ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î´¶À¤¬Ç¡¼Â¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤¢¤¯¤Ê¤Ãµµæ¿´¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¸ì¤ê·Ñ¤°¤Ù¤Ì¾ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£¿ÀµÜ»û¤¬Ì¤Íè¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤È¸ì¤ëÌ¾ÉÊ»þ·×¤Ë¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¶Á¤¯¡ÈÈþ¡É¤Ø¤Î³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ç¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦Èø¾å±¦¶á¤¬¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¿¿¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÏÓ»þ·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Û¤«¡¢2PM¤Î¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤¬¡Ö¥Ñ¥Í¥é¥¤¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤â·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ±¤¯»þ·×¡Ä¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ
¡¡º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡Ö100Ç¯¸å¤â¼õ¤±·Ñ¤®¤¿¤¤LUXURY WATCH¡×¡£¡ÖNumber_i¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¡¤¢¤¯¤Ê¤Ãµµæ¿´¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¸ì¤ê·Ñ¤°¤Ù¤Ì¾ÉÊ¡×¤ÈÂê¤·¡¢10¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£Áª¤Ö¤â¤Î¡¢¼æ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î´¶À¤¬Ç¡¼Â¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤¢¤¯¤Ê¤Ãµµæ¿´¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¸ì¤ê·Ñ¤°¤Ù¤Ì¾ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£¿ÀµÜ»û¤¬Ì¤Íè¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤È¸ì¤ëÌ¾ÉÊ»þ·×¤Ë¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¶Á¤¯¡ÈÈþ¡É¤Ø¤Î³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ç¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦Èø¾å±¦¶á¤¬¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¿¿¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÏÓ»þ·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Û¤«¡¢2PM¤Î¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤¬¡Ö¥Ñ¥Í¥é¥¤¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤â·ÇºÜ¤¹¤ë¡£