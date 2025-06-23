IOC¡¢¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤¬½¢Ç¤¤Ø¡¡¿·µì²ñÄ¹°ú¤·Ñ¤®¼°
¡¡¡Ú¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï23Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¤ÎËÜÉô¤Ç¿·µì²ñÄ¹¤Î°ú¤·Ñ¤®¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£2´ü12Ç¯Ì³¤á¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¡Ê71¡Ë¡á¥É¥¤¥Ä¡á¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢24ÆüÉÕ¤Ç¸åÇ¤¤ÎÂè10Âå²ñÄ¹¤Ë¶¥±Ë½÷»Ò¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥«¡¼¥¹¥Æ¥£¡¦¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¡Ê41¡Ë¡á¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¡á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£IOC¤Î130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤Ç½é¤Î½÷À¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼°Åµ¤Ç¤ÏIOC°Ñ°÷¤ä¹ñºÝ¶¥µ»Ï¢ÌÁ´´Éô¤é¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤¬¡Ö³§¤µ¤ó°ì¿Í°ì¿Í¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë¸ÞÎØ±¿Æ°¤ò¶¯²½¤·¡¢ÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£