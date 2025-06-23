¡Ö¤³¤ì¤Ò¤É¤¤¡×¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÔµÄÁª¡ÖÄÉ²Ã¸øÇ§¡×¡¢ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬Ê°¤ê¡¡¡Ö¡Ø¼«Ì±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÅêÉ¼¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¿Í¤â¡×
Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤¬2025Ç¯6·î23Æü¤ËX¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢22Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔµÄÁª¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·ÅöÁª¤·¤¿3¿Í¤òÄÉ²Ã¸øÇ§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤É¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄÉ²Ã¸øÇ§¡×X¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤â
¼«Ì±ÅÞ¤Ï22Æü¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¿±§ÅÄÀîÁï»Ë»á¤È»°ÂðÀµÉ§»á¡¢ÀÄÌÚ±ÑÂÀ»á¤òÄÉ²Ã¤Ç¸øÇ§¤·¤¿¡£Æ±Æü¿¼Ìë¤ËÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
±§ÅÄÀî»á¤È»°Âð»á¤Ï¡¢Á°²ó21Ç¯¤ÎÅÔµÄÁª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ç½ÐÇÏ¤·ÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¿¦¤À¤¬¡¢À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ç½¸¤á¤¿»ñ¶â¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñÉÔµºÜ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎ¢¶â¡×¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÅÔµÄÁª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¸øÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¤³¤ÎÄÉ²Ã¸øÇ§¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©¡×¡ÖÍ¸¢¼Ô¤òçÓ¤á¤Æ¤ë¤Ê¡ª¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÅÔ¹çÎÉ¤¹¤®¤À¤Ê¤³¤ì¤Ï¡×¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¼«Ì±ÅÞ¤È¤«º¾µ½¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£X¤Ç¡ÖÄÉ²Ã¸øÇ§¡×¤¬°ì»þ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤â¤·¤¿¡£
ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¸øÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ò¤É¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¡Ø¼«Ì±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÅêÉ¼¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀÄÌÚ»á¤ÏX¤Ç¡¢¡Ö·è¤·¤Æ°Õ¿Þ¤·¤Æ±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÄÉ²Ã¸øÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»öÁ°¤Ë¡¢¡ØÅöÁª¤·¤¿¤é¸øÇ§¤µ¤ì¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·è¤á»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÅÔµÄÁª¤Ç¤Ï¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤¬ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡×¤¬31µÄÀÊ¤ÇÂè1ÅÞ¤ò³ÍÆÀ¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÄÉ²Ã¸øÇ§¤Î3¿Í¤òÆþ¤ì¤Æ¤â21µÄÀÊ¤Ç¡¢²áµîºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£