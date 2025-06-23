¹â£²¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£²¬»³U-18¤Î°ïºà¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ò·Ð¸³¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¡Ö¿ô»ú¤Ë»Ä¤ëÉôÊ¬¤¬Âç»ö¡£¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¹â¹»À¸J¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤È¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀÅ²¬³Ø±à¹â¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WESTÂè10Àá¤Ç¡¢°µ´¬¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï²¬»³U-18¤ÎMFËö½¡´²»ÎÏº¡Ê£³Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»£²Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿º£Ç¯£²·î¤Ë¡¢DFÀéÅÄÎË¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Î¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£º£µ¨¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½µËö¤ÏU-18¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»î¹ç½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à´üÂÔ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£
¡¡ËÜ¿Í¤¬¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤Î¤ÏÆÀÅÀ´¶³Ð¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¾å¼ê¤¯´Ø·¸À¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÎÂ·½»Ë´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Èà¤Î»ý¤ÁÌ£¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤¬¾å¼ê¤¯¡¢À¸¿è¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¡£¤¿¤À¡¢½ã¿è¤ËÃæÈ×¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢FW¤Ë¶á¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Á°Àþ¤È¤âÃæÈ×¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤°ÌÃÖ¼è¤ê¤ÏÀÅ²¬³Ø±à¤ÎDF¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Êá¤Þ¤¨¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Á°È¾15Ê¬¤Ë¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÁö¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡37Ê¬¤Ë¤Ï¼«¿Ø¤«¤é½Ð¤¿¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ËPA±¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÈ¿±þ¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤È¡¢¸åÈ¾17Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤¿ÀéÅÄ¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ëö½¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï¡¢¾®³Ø¹»£³Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë½é¤á¤Æ»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¡£Åö»þ¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤È¤¤¤¦ÀÖÎæ¿¿¸ã»á¤Ï¸½ºß¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÎÌç¤òÃ¡¤¯¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë½é»²Àï¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï£²Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤ß¡¢£¸·î¤Ë¤ÏU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÆÀÅÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤À¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î²ó¿ô¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¿ô»ú¤Ë»Ä¤ëÉôÊ¬¤¬Âç»ö¡£¼«Ê¬¤ÏÆÀÅÀÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ò·Ð¸³¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç£¶ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£¿ôÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿»î¹ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÃæ¹ñÍ½Áª·è¾¡¤ËÂ³¤¯£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÉÝ¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¼è¤ê²°¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ¼Á¤È¤È¤â¤ËÌÜ¤ò¤Ò¤¯¤Î¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë²²¤»¤º¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤±¤ëÅÀ¤Ç¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎMF¹¾ºäÇ¤¤é¤È¤È¤â¤Ë¼«¼çÎý¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¶µ¤¨¤ò¤³¤¦¡£
¡¡ÀÅ²¬³Ø±àÀï¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢²¬»³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿FW¥ë¥«¥ª¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÏÆ¤Ç¡¢U-18¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿´î¤Ó¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ëö½¡¤Ï¡Ö¥ë¥«¥ª¡ª ¥Ð¥â¡¼¡ª¡×¤È¶î¤±´ó¤ê¡¢½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤È¹Ô¤±¤ëÀ³Ê¤æ¤¨¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿Ëö½¡¤À¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î½ÐÈÖ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢U-18¤Ë²ó¤ë¸½¾õ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢J¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÎý½¬¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇÊ£¿ôÆÀÅÀ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¡×¡£
¡¡ËÜ¿Í¤¬¤½¤¦¸ý¤Ë¤¹¤ëÄÌ¤ê¡¢Æ´¤ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÄÆü¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¡¢Ëö½¡¤Ïº£¸å¤â¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¿¹ÅÄ¾µÁ
¡¡ÀÅ²¬³Ø±à¹â¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WESTÂè10Àá¤Ç¡¢°µ´¬¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï²¬»³U-18¤ÎMFËö½¡´²»ÎÏº¡Ê£³Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»£²Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿º£Ç¯£²·î¤Ë¡¢DFÀéÅÄÎË¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Î¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£º£µ¨¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½µËö¤ÏU-18¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»î¹ç½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à´üÂÔ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£
¡¡¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤¬¾å¼ê¤¯¡¢À¸¿è¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¡£¤¿¤À¡¢½ã¿è¤ËÃæÈ×¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢FW¤Ë¶á¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Á°Àþ¤È¤âÃæÈ×¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤°ÌÃÖ¼è¤ê¤ÏÀÅ²¬³Ø±à¤ÎDF¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Êá¤Þ¤¨¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Á°È¾15Ê¬¤Ë¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÁö¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡37Ê¬¤Ë¤Ï¼«¿Ø¤«¤é½Ð¤¿¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ËPA±¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÈ¿±þ¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤È¡¢¸åÈ¾17Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤¿ÀéÅÄ¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ëö½¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï¡¢¾®³Ø¹»£³Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë½é¤á¤Æ»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¡£Åö»þ¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤È¤¤¤¦ÀÖÎæ¿¿¸ã»á¤Ï¸½ºß¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÎÌç¤òÃ¡¤¯¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë½é»²Àï¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï£²Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤ß¡¢£¸·î¤Ë¤ÏU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÆÀÅÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤À¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î²ó¿ô¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¿ô»ú¤Ë»Ä¤ëÉôÊ¬¤¬Âç»ö¡£¼«Ê¬¤ÏÆÀÅÀÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ò·Ð¸³¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç£¶ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£¿ôÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿»î¹ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÃæ¹ñÍ½Áª·è¾¡¤ËÂ³¤¯£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÉÝ¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¼è¤ê²°¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ¼Á¤È¤È¤â¤ËÌÜ¤ò¤Ò¤¯¤Î¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë²²¤»¤º¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤±¤ëÅÀ¤Ç¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎMF¹¾ºäÇ¤¤é¤È¤È¤â¤Ë¼«¼çÎý¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¶µ¤¨¤ò¤³¤¦¡£
¡¡ÀÅ²¬³Ø±àÀï¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢²¬»³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿FW¥ë¥«¥ª¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÏÆ¤Ç¡¢U-18¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿´î¤Ó¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ëö½¡¤Ï¡Ö¥ë¥«¥ª¡ª ¥Ð¥â¡¼¡ª¡×¤È¶î¤±´ó¤ê¡¢½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤È¹Ô¤±¤ëÀ³Ê¤æ¤¨¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿Ëö½¡¤À¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î½ÐÈÖ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢U-18¤Ë²ó¤ë¸½¾õ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢J¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÎý½¬¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇÊ£¿ôÆÀÅÀ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¡×¡£
¡¡ËÜ¿Í¤¬¤½¤¦¸ý¤Ë¤¹¤ëÄÌ¤ê¡¢Æ´¤ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÄÆü¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¡¢Ëö½¡¤Ïº£¸å¤â¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¿¹ÅÄ¾µÁ