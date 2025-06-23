Ä¶ÆÃµÞ¡¦¥·¥å¡¼¥ä¡¢¥¿¥«¥·¡õOWV¡¦ËÜÅÄ¹¯Í´¤é¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂÐÃÌ¡¡ÂÎ»éËÃÎ¨6%¤Îµæ¶Ë¤ÎÊ¢¶Ú¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡¡9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë11¹æ¼Ö¡¦¥·¥å¡¼¥ä¤¬¡¢30ºÐ¤òµÇ°¤·¤¿½é¤Î¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡ÖTRENTE¡×¡Ê8·î11ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
¡Ú¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¡Û¤³¤ì¤Ïµæ¶Ë¤ÎÊ¢¶Ú¡ªÂÎ»éËÃ6¡ó¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤Î¥·¥å¡¼¥ä
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÂÐÃÌ´ë²è¡£ÂÐÃÌÁê¼ê¤Ï¤Ê¤ó¤È2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤ÏÄ¶ÆÃµÞ¤ÇÆ±¤¸¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¿¥«¥·¡×¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥·¥å¡¼¥ä¤¬2020Ç¯¤Þ¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWhiteA¡×¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¡¼¥¹¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ½¸·ë¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡WhiteA¤Ç¤ÎÂÐÃÌ¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¹¯Í´¡ÊOWV¡Ë¡¢JUNYA¡ÊOHL¡Ë¡¢DAICHI¡¢KOUKI¤ÎÁ´°÷¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Ìó3Ç¯´Ö¤Î³èÆ°´ü´ÖÃæ¡¢°ì¤Ä¤Î²È¤Ç¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢ÀöÂõ¤äÎÁÍý¤È¤¤¤Ã¤¿²È»ö¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏYouTube¤Î»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Êå«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î³èÆ°ÈëÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ò·èÃÇ¤·¤¿ºÝ¤Î¶ìÇº¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬º£¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£²ó¡¢Åö»þWhiteA¤Î°áÁõ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¡¢³èÆ°µÙ»ß¤«¤é5Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤µ¤ì¤¿5¿Í¤Î¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤ÎÂÐÃÌÁê¼ê¤Ï¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÆ±¤¸¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¤»¤Ö¤¤¤ì¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¥¿¥«¥·¡×¡£2020Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖÄ¶ÆÃµÞÊç¡×¤Î»þ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥å¡¼¥ä¤Î²ÃÆþ¸å¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦2¿Í¤¬¡¢º£¸å³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ®¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦¡£ÂÐÃÌÃæ¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤¿¥¿¥«¥·¤Ï¡¢¡Öµæ¶Ë¤Î¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤¤¤¤¤¬¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£ËÍ¤Ç¤µ¤¨¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¤³¤Î1ºý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢8¹æ¼Ö¡Ê¢¨Ä¶ÆÃµÞ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯ìÔÂô¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë¤Ï¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ò¡¢Special EditionÈÇ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤´°Á´ÈÇ¤ò¼ýÏ¿¡£¤è¤ê¿¼¤¯2¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤âÄÉ²Ã¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¡¼¥ä¤¬¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»£±ÆÄ¾Á°¤Þ¤Ç¿©»ö¤ä¶Ú¥È¥ì¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨6%¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Àµæ¶Ë¤ÎÊ¢¶Ú¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ´¤ì¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò°¦¤¹¤ë¥·¥å¡¼¥ä¤Î»äÊª¤ò´Þ¤ó¤ÀÁ´31¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤âµÚ¤Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥éÃ´Åö¡×¤Î¥·¥å¡¼¥ä¤¬¤½¤Î³Ì¤òÇË¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¡Û¤³¤ì¤Ïµæ¶Ë¤ÎÊ¢¶Ú¡ªÂÎ»éËÃ6¡ó¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤Î¥·¥å¡¼¥ä
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÂÐÃÌ´ë²è¡£ÂÐÃÌÁê¼ê¤Ï¤Ê¤ó¤È2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤ÏÄ¶ÆÃµÞ¤ÇÆ±¤¸¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¿¥«¥·¡×¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥·¥å¡¼¥ä¤¬2020Ç¯¤Þ¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWhiteA¡×¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¡¼¥¹¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ½¸·ë¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤ÎÂÐÃÌÁê¼ê¤Ï¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÆ±¤¸¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¤»¤Ö¤¤¤ì¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¥¿¥«¥·¡×¡£2020Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖÄ¶ÆÃµÞÊç¡×¤Î»þ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥å¡¼¥ä¤Î²ÃÆþ¸å¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦2¿Í¤¬¡¢º£¸å³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ®¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦¡£ÂÐÃÌÃæ¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤¿¥¿¥«¥·¤Ï¡¢¡Öµæ¶Ë¤Î¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤¤¤¤¤¬¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£ËÍ¤Ç¤µ¤¨¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¤³¤Î1ºý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢8¹æ¼Ö¡Ê¢¨Ä¶ÆÃµÞ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯ìÔÂô¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë¤Ï¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ò¡¢Special EditionÈÇ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤´°Á´ÈÇ¤ò¼ýÏ¿¡£¤è¤ê¿¼¤¯2¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤âÄÉ²Ã¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¡¼¥ä¤¬¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»£±ÆÄ¾Á°¤Þ¤Ç¿©»ö¤ä¶Ú¥È¥ì¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨6%¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Àµæ¶Ë¤ÎÊ¢¶Ú¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ´¤ì¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò°¦¤¹¤ë¥·¥å¡¼¥ä¤Î»äÊª¤ò´Þ¤ó¤ÀÁ´31¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤âµÚ¤Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥éÃ´Åö¡×¤Î¥·¥å¡¼¥ä¤¬¤½¤Î³Ì¤òÇË¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£