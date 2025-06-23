¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡DMM.comÇÕ¡Û»°ÇÏ¿ò»Ë¡¡¹¥µ¡ÎÏ¡õ¹¥¥ê¥º¥à¤Ç²÷¿Ê·â¤òÁÀ¤¦
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¡ÖDMM.comÇÕ¡×½éÆü¡¢ºÇ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬20¹æµ¡¤Î»°ÇÏ¿ò»Ë¡Ê24¡á¹Åç¡Ë¤À¡£
¡¡º£Àá¤¬Ê¿ÏÂÅç½é½Ð¾ì¤Î»°ÇÏ¡£½éÀï¤Î½éÆü5R5¹æÄú¤Ï5¥³¡¼¥¹¤«¤éÀè·þ¤ê¤Ë½Ð¤¿»³Ã«±û¤Î³°¤ò2ÃÊ¤ÇÀª¤¤ÎÉ¤¯¥Ö¥ó²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ1¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢Àè¼è¤ê¤·¤¿»³Ã«¤È¥¤¥ó»Ä¤·¤¿±©ÌîÎÊ¤ÎÆâ¤òÆÍ¤¡¢2¼þ¥Û¡¼¥à¤Ç»³Ã«¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ1ÃåÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é¥Ú¥é¤ÏÃ¡¤ÊÑ¤¨¤¿¤±¤É¡¢°¤¯¤Ê¤¤¤·ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤â¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤«¤é¤âÁ°¤Ë²¡¤¹´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ÄÉ¤¤É÷¤Î³ä¤Ë½®¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê³°¤òÁ´Â®¤Ç²ó¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ñ¿´¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Ê¿ÏÂÅç½é½Ð¾ì¤Î½éÁö¤Ç1Ãå¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤ÆÀï¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È½®Â¤âÇ¼ÆÀ°è¤Ë¤¢¤ë¡£Î×ÀïÂÖÀª¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²÷¿Ê·â¤Ø2ÆüÌÜ4R1¹æÄú¡¢12R4¹æÄú¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£