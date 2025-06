¡Öhave ants in your pants¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥º¥Ü¥ó¤Î¤Ê¤«¤ËµÂ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「ソワソワする」でした!

「have ants in your pants」は、まるでアリがズボンのなかにいるかのように、落ち着きがなく、ソワソワしている様子を指します。

「The kids had ants in their pants while waiting for the party to start.」

(子どもたちはパーティーが始まるのを待ちながらソワソワしていました)