ÉðÂº¤¬ÁÇ¼ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÄó°Æ¡¢¥í¥Ã¥¿¥ó¤È¤ÎºÆÀï¤ØÇ³¤¨¤ë¡Ö²¥¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£³¡×¡Ê£±£±·î£±£¶Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤Î²ñ¸«¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸µ£Ë¡Ý£±¡¦£³³¬µé²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¡Ê£³£³¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥í¥Ã¥¿¥ó¡¦¥¸¥Ã¥È¥à¥¢¥ó¥Î¥ó¤È¤ÎºÆÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£³·î¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾×·â¤Î£¸£°ÉÃ£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡Ö¤Þ¤¿ÆüËÜÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥í¥Ã¥¿¥óÁª¼ê¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀäÂÐ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¿¥ó¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¤ò²ð¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¤Ç¤ÎºÆÀï¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤é¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¡¢¥Î¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢µæ¶Ë¥ë¡¼¥ë¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Á¥ã¥È¥ê£Ã£Å£Ï¤ÏÉðÂºÀï¤ÎÇÔÀïÆâÍÆ¤¬°ìÊýÅª¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ì£¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤ÎºÆÀï¤òÈÝÄê¡£¤Þ¤¿¡¢£Ï£Î£Å¤ÇÄÌ»»£±¾¡£²ÇÔ¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÉðÂº¤¬ºÆ¤ÓÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±Âç²ñ¤«¤éµî¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£¡Ö¤À¤«¤éÂçÀÚ¤Ê»î¹ç¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï³§¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÉðÂº¤Ï¡ÖÁ°²óÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËÍ¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¿¥óÀï¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤òÅÇÏª¡£º£Âç²ñ¤ÎºÆÀï¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥È¥ê£Ã£Å£Ï¤Î¸«²ò¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¿¥ó¤È¤ÎºÆÀï¤¬¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦ÉðÂº¡££³·îÂç²ñ¤Ç¤ÏËÜÈÖ£²½µ´ÖÁ°¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÏ¾¹ü¤È¶»¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢Á´¼££·½µ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿»ö¤¬Âç²ñ¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÂº¤Ï¡ÖËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç²¥¤ê¹ç¤¨¤ÆÉé¤±¤¿¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³ÊÆ®µ»¤ò¼¤á¤¿¸å¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¿¥ó¤È²¥¤ê¹ç¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸å²ù¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÇÏª¡£²þ¤á¤Æ¡Ö¥í¥Ã¥¿¥ó¤¬²¥¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï±ß·Á¥±¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Á°²ó¤Î¥±¥¬¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÉðÂº¤Ï¡Ö¥±¥¢¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤Ï£µÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï£²¥«¡¼¥É¤¬È¯É½¡£¥á¥¤¥ó¤Ï£Ï£Î£Å¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦ºÂÅý°ìÀï£³Ê¬£µ²óÀï¤Ç¡¢Æ±µé²¦¼Ô¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ÈÆ±»ÃÄê²¦¼Ô¤ÎÌîÛµÀµÌÀ¡Ê£ô£å£á£í¡¡£Ö£Á£Ó£É£Ì£Å£Õ£Ó¡Ë¤¬·ãÆÍ¡££Ï£Î£Å¥Ø¥Ó¡¼µéÁí¹ç³ÊÆ®µ»À¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëÀï£µÊ¬£µ²óÀï¤Ç¤Ï¡¢Æ±µé²¦¼Ô¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥±¥¤¥ó¡Ê¥»¥Í¥¬¥ë¡Ë¤È£Ï£Î£Å¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé¡õ¥ß¥É¥ëµéÁí¹ç³ÊÆ®µ»À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¸µ£Ï£Î£Å¥Ø¥Ó¡¼µéÁí¹ç³ÊÆ®µ»²¦¼Ô¥¢¥Ê¥È¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ê¥¥ó¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±²ñ¸«¤Ë¤Ï£Ï£Î£Å¥Õ¥é¥¤µéÁí¹ç³ÊÆ®µ»À¤³¦²¦¼Ô¡¦¼ã¾¾Í¤Ìï¡¢ÉðÂº¡¢£Ï£Î£Å¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÍ¿ºÂÍ¥µ®¤¬¥²¥¹¥È»²²Ã¡£¥«¡¼¥É¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬ÉðÂº¡¢¼ã¾¾¡¢Í¿ºÂ¤Ï½Ð¾ìÍ½Äê¡£
¡¡¥Á¥ã¥È¥ê£Ã£Å£Ï¤Ï¡ÖÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬½Ð¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èà¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£Âç¹¥¤¤À¡×¤È¡¢ÀÄÌÚ¤Î½Ð¾ì¤òÌÀ¸À¡£¤Û¤«¤Ë»°±ººÌ²Â¤éÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬Â¿¤¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤ËÀäÂÐ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Ç®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£