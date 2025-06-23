¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀßÇúÇË¡ÄÊÆ»æ¡Ö´°Á´¤ÊÇË²õ¤Ë»ê¤é¤º¡×¡¡ÊÆÀ¯ÉÜ¡Ö³«È¯¤òÂçÉý¤ËÃÙ¤é¤»¤¿¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÛÇ÷¤¹¤ëÃæÅì¾ðÀª¤Ï½ÅÂç¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
22Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¶á¹Ù¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤¬È¯À¸¡£
¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ëÇúÉ÷¤Ç·úÊª¤ÎÊÉ¤ÏÇí¤¬¤ìÍî¤Á¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ï·ã¤·¤¯Â»½ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Î3¤Ä¤Î³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¯°µÅÝÅª¤ÊÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯·×²è¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡Ê¿¿ÌëÃæ¤ÎÅ´ÄÈ¡Ë¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿ºîÀï¤Ë¤Ï¡¢B2ÀïÎ¬Çú·âµ¡7µ¡¤òÅêÆþ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ²¼´ÓÄÌÇúÃÆ¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÃæ¤ÇºÇÂçµé¤Î¡ÖGBU-57¡×14È¯¤¬½é¤á¤Æ¼ÂÀï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï¡¢¡ÖÊ¿ÏÂÍøÍÑÌÜÅª¤Î»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î»ÄÇ¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¡¢ºÇ¤â¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÅö¶É¼Ô¤Î¸«²ò¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥ë¥É¥¥¤ÎÃÏ²¼³Ë»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´°Á´¤ÊÇË²õ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·¡¢³Ë»ÜÀß¤Î´°Á´¤ÊÇË²õ¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î³ËÊ¼´ï³«È¯¤òÂçÉý¤ËÃÙ¤é¤»¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¼´ï¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹õ°æÊ¸ÂÀÏº»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢ÃÏÃæ¤Ë¿¼¤¯Àø¤ê¹þ¤ó¤ÇÃÏ²¼¿¼¤¯¤ò¹¶·â¤¹¤ëÇúÃÆ¤ÎÁí¾Î¡£ÂçÂÎ2¥È¥ó¤¯¤é¤¤¤ÎÊª¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢GBU-57¤Ï·å°ã¤¤¤Ë½Å¤¿¤¤¡£½Å¤µ¤ÈÀª¤¤¤ÇÃÏÃæ¿¼¤¯¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏÃæ¤ÎÅþÃ£¿¼ÅÙ¤¬¿¼¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤¬ÇË²õ¤·¤¿¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹õ°æ»á¤Ï¡Ö12È¯¡¢GBU-57¤ò·â¤Á¹þ¤á¤Ð¡¢¾å¤«¤é¸«¤¿ÃÏÉ½ÉôÊ¬¤Ï¤«¤Ê¤êÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤¥é¥ó·³¤¬¶õÇú¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁÛÄê¤Ç¡Ê³Ë»ÜÀß¤ò¡Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯²½¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÇÊä¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥Õ¥©¥ë¥É¥¥¡Ê³Ë»ÜÀß¡Ë¤Î´ðÃÏ¤Ï¡ÊÃÏ²¼¡Ë80¡Á90¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇË²õ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ÏÄ´ºº¤ò·Ð¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£