¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤Î´ÇÈÄ¡×¤¬¥°¥Ã¥º²½¡ª¤Õ¤ï¤â¤Á´¶¿¨¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¡ÈËÜÊª¤Ã¤Ý¤¯¸÷¤ë¡É¥ë¡¼¥à¥é¥¤¥È¤Ê¤É

“ローソンの看板”をモチーフにした、新作グッズが登場。2025年6月13日(金)より順次、全国ローソン店舗ほかで発売される。

“ローソンの看板”がクッション・ルームライト・キーホルダーに!

ブルーの背景とミルク缶の組み合わせが特徴のローソンの看板が、デザインそのままに3種類のグッズとなってお目見え。注目は、ふわもち感触に癒されること間違いなしのクッション。腕にすっぽりと収まる大きめサイズに仕上げている。インテリアとしてソファやベッドに置いたり、昼寝用の枕や椅子の背当てクッションとして使ったりと、好みの使い方を楽しめる。

“本物っぽい光”や“優しい光”を楽しめるルームライト

2023年6月に発売したルームライトがカムバック。本物っぽく光る昼光色2段階と、優しい暖色を楽しめる電球色2段階の全4種の光で、部屋の中を優しく照らしてくれる。ロゴやミルク缶の立体感など、細部にまでこだわりが詰め込まれている。

光るキーホルダーも

また、バッグや鍵などに取り付けて楽しめるキーホルダーも、ボタンを押して光る仕様に。電球色・昼光色×点灯・点滅・明滅の計6パターンの光り方で、持つだけで楽しいアイテムに仕上げた。

【詳細】

「LAWSON OFFICIAL BOOK ローソンの看板そのまんまクッションver.」3,289円

「LAWSON OFFICIAL BOOK ローソンの看板そのまんまキーホルダーver.」1,749円

「LAWSON OFFICIAL BOOK ローソンの看板そのまんまルームライトver.」3,289円

発売日:2025年6月13日(金)

※首都圏基準(地区によって発売日が異なる)。

※画像はイメージ。

※店舗により、品切れや取り扱いのない場合あり。

※納品日は地域によって異なる場合あり。

※納品日は天候・交通事情などの影響で、遅れる場合あり。

