¤¤¤è¤¤¤èÍè·î¤ËÇ÷¤ë¡Ö²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤¬¤¤¤è¤¤¤èÍè·î¤ËÇ÷¤ê¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¤ÏÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

À¯ÉÜ¤Ï¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÆüÄø¤ò7·î3Æü¸ø¼¨¡¦20ÆüÅê³«É¼¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢24Æü¤Î³ÕµÄ¤Ç·èÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¿·³ã»Ô¤Ç¤Ï¡¢23Æü¤«¤é¸õÊä¼Ô¤¬Áªµó¥Ý¥¹¥¿ー¤òÅ½¤ë·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÔÆâ8¶è¤Ë1600¥«½êÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áª´É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö³Î¼Â¤ËÅêÉ¼¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¸©·Ù¤Ï23Æü¤ËÁªµó°ãÈ¿¼èÄùËÜÉô¤òÀßÃÖ¡£123¿ÍÂÎÀ©¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î·Ù»¡½ð¤È¤È¤â¤ËÁªµó°ãÈ¿¤Î·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë´ÇÈÄ¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÊ¸½ñ·Ç¼¨°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÊ¸½ñ¿Þ²è¡×¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë4·ï¤Î·Ù¹ð¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©·ÙÁÜººÆó²Ý¤ÎÃæÀî¹¯¹°¼¡Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¸©·Ù¤ÎÁí¹çÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¸øÀµ¤ÊÁªµó¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦¡¢°­¼Á¤Ê°ãÈ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸·Àµ¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£