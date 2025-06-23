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The @Tesla_AI robotaxi launch begins in Austin this afternoon with customers paying a $4.20 flat fee!- Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2025
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https://t.co/z4Ww3MvGmJ- Tesla (@Tesla) June 22, 2025
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Tentatively, June 22.- Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025
We are being super paranoid about safety, so the date could shift.
First Tesla that drives itself from factory end of line all the way to a customer house is June 28.
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