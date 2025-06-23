¡Ö°ä´¸ÀéËü¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×ÀéÍÕ¤Î¿À¼Ò¤¬¡ÈÉÔË¡¿¯Æþ¡É¤Ë¶ì¸À¡£¡ÖÎ©ÇÉ¤ÊÈÈºá¡×¡Ö·Ù»¡²ðÆþ¤µ¤»¤ë¤·¤«¤¢¤ë¤Þ¤¤¡×
ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¦ÆóµÜ¿À¼Ò¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï6·î22Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥â¥é¥ë¤Ë·ç¤±¤ë²ÈÂ²¤Î¹ÔÆ°¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆóµÜ¿À¼Ò¤ÎÀ¼ÌÀÁ´Ê¸¡Û
¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»²ÇÒ¼Ô¤Ï¿ÀÍÍ¤Ë¤´°§»¢¤ËÍè¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¿ÀÍÍ¤Ø¤ÎºÇ¾å¤Î·É°Õ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢À¶¾ô¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¼ÒÅÂ¤ÎÉÔ²Ä¿¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éÌÀ¸À¤»¤º¤È¤â¼é¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£²ó¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢°ä´¸ÀéËü¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎéÇÒ½êÉÔ·Éºá¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¿À¤òÈÝÄê¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤òÂ¿¤¯¾·¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¹Ô¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¶¾ô¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¦Ç§¼±¤ä·É°Õ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ê³°¹ñ¡Ë¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿¸À¸ì¤ÇÌÀ¼¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈÈ¿Í¤¬³°¹ñ¿Í¤È·è¤áÉÕ¤±¤Æ¤ë¿ÍÃ£¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔË¡¿¯Æþ¤È¤«¤µ¡¡ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷Ä¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÎ©ÇÉ¤ÊÈÈºá¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¡¤·¤Ã¤«¤êÈï³²ÆÏ¤â½Ð¤·¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö·Ù»¡²ðÆþ¤µ¤»¤ë¤·¤«¤¢¤ë¤Þ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡ÚÆóµÜ¿À¼Ò¤ÎÀ¼ÌÀÁ´Ê¸¡Û
¡Ö¸æÎ¾¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤Î3Ì¾¤Ç¿¯Æþ¡¢¼ÒÅÂÆâ¤òÊª¿§¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï1Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÎáÏÂ7Ç¯6·î22ÆüÈ¯À¸¤Î¼ÒÅÂÆâÉÔË¡¿¯Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Æü¤ÎÃë²á¤®¡¢¡Ö¸æÎ¾¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤Î3Ì¾¤Ç¿¯Æþ¡¢¼ÒÅÂÆâ¤òÊª¿§¤·¡¢¼ÒÅÂÆâ¤Îº×¶ñ¤Ç»Ò¤É¤â¤ÈÍ·¤ÖÅù¡¢Âç¿ÀÍÍ¤òÉî¿«¤·¿À°è¤òãÒ¤¹¹Ô°Ù¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎéÇÒ½êÉÔ·Éºá¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¿À¤òÈÝÄê¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤òÂ¿¤¯¾·¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¹Ô¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¶¾ô¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¦Ç§¼±¤ä·É°Õ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ê³°¹ñ¡Ë¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿¸À¸ì¤ÇÌÀ¼¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈÈ¿Í¤¬³°¹ñ¿Í¤È·è¤áÉÕ¤±¤Æ¤ë¿ÍÃ£¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔË¡¿¯Æþ¤È¤«¤µ¡¡ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷Ä¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÎ©ÇÉ¤ÊÈÈºá¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¡¤·¤Ã¤«¤êÈï³²ÆÏ¤â½Ð¤·¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö·Ù»¡²ðÆþ¤µ¤»¤ë¤·¤«¤¢¤ë¤Þ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥é¥ë¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹Ê¬´ôÅÀ¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²æ¡¹¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿À¼Ò¿¦°÷¤¬¸æ»²ÇÒ¤Î³§ÍÍ¤Øµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¾ï¤Ë¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤êÊý¤Ï¡¢¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö»þÂå¤Î¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤ÊÑÍÆ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë²æ¡¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥é¥ë¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹Ê¬´ôÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)