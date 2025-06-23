RIZIN¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤ÎÈþµÓ½÷»Ò¡¦ÃÝÆâ ²Ö¤¬¡í¤¢¤¶¤È¤¤·Ï¡í¤«¤éÂçÊÑ¿È¡Ö¡Ø¸«¤Æ¡¢¤É¤¦¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃÝÆâ ²Ö
¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2025¡×¤Î¥Ú¡¼¥ë¥Ô¥ó¥¯Ã´Åö¤ÎÃÝÆâ ²Ö¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á¡¦¤Ï¤Ê¡Ë¡£2²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë6·î23Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤27¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿§µ¤¤ò²ò¤Êü¤Ä¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¡ÖÁ°È±¤Ê¤·¡×¥«¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ
¡½¡½Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½µ¥×¥ì¤Î»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
ÃÝÆâ¡¡Á°²ó¤ÏÁÖ¤ä¤«·Ï¤Ç»£¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¬¥é¥Ã¤È¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£ÃËÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷À¤âÆ´¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢°áÁõ¤â´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ÎÂç¿Í¤Î½÷ÀÁü¤¬É½¸½¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡©
ÃÝÆâ¡¡¡ÖÍýÁÛ¤ÎÂç¿Í¤Î½÷À¤ÎµÙÆü¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î°áÁõ¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤Ã¤Ý¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Âç¿Í¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÀÎ¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¯É½¸½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤è¡£
ÃÝÆâ¡¡»öÌ³½ê¤òÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´¶¾ð¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æü¾ï¤Ç¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¾Ð´é¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤ÎÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©
ÃÝÆâ¡¡¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤Æ¡¢¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¾Ð´é¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¼«Á³ÂÎ¤Ê´¶¾ð¤Ç»£¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤ÏÄÁ¤·¤¯¡ÖÁ°È±¤Ê¤·¡×¤Î¥«¥Ã¥È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
ÃÝÆâ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï³ä¤Èà¤¢¤¶¤È¤¤·Ïá¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°È±¤ÏÉ¬¤ººî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï°Æ³°¡¢¡ÖÁ°È±¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¹¥¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥¿¥¤¥ë¤âËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
ÃÝÆâ¡¡°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡£±¿Æ°½Å»ë¤Ç¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤äÊâ¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥×¡¼¥ë¤ÎÀèÀ¸¤Î¥Ð¥¤¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½±Ë¤®¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤À¡©
ÃÝÆâ¡¡¤¤¤ä¡¢¼Â¤Ï±Ë¤²¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»ØÆ³Êä½õ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¨¤ÐÈþµÓ¤ÏÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤É¡¢¸½ºß¤ÏRIZIN¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
ÃÝÆâ¡¡¤¤¤Ä¤â»ä¤ÎÎ¾ÎÙ¤ËÎ©¤Ä¤Õ¤¿¤ê¤¬ÆÃ¤ËºÙ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÀ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊýÂç²ñ¤Ë¤âÆ±¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¡¢³èÆ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
ÃÝÆâ¡¡±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥°¥é¥Ó¥¢¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î½Ö´Ö¤òµÏ¿¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¤ª»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄ¹¤¯Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£·§ÅÄÍË»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡©
ÃÝÆâ¡¡¿¿¤ÃÇò¤ÊÀã¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ë¿åÃå¤È¤¤¤¦¥«¥Ã¥È¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£ÂçÊÑ¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À²¤ì½÷¤Ê¤Î¤Ç¤¤Ã¤È¤¤¤¤²è¤¬»£¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼Â¤Ï¤ª¾î¤µ¤Þ¤À¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£
ÃÝÆâ¡¡Î¾¿Æ¤Ë¤Ï²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ð¥¤¥È¤â¤·¤Æ¶âÁ¬´¶³Ð¤ÏÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¡¢°ìÈÖÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡©
ÃÝÆâ¡¡¡Ö»Å»ö¡×¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈË»¤·¤¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤â±éµ»¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÝÆâ¡¡º£²ó¤Ï»öÌ³½ê¤ò°Ü¤Ã¤Æ½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡£¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Àß³ÚÏÂÂå¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ã·Æ£¾»Ö
¡üÃÝÆâ ²Ö¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á¡¦¤Ï¤Ê¡Ë¡¡
1998Ç¯8·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì °¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160Ñ B86 W59 H89¡¡
¡û¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2025¡×¤Ë½¢Ç¤¡£¡ÖÄ¶RIZIN.4 ¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡×¤¬7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@_takeuchi87¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@_takeuchi87¡Û¡¡
ÃÝÆâ ²Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂçÃÀ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¡¡»£±Æ¡¿²¬ËÜÉð»Ö¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿²¬ËÜÉð»Ö