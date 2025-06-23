¶¶ËÜ°¦¡õÃæÀîÍã¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù´Ý²°¥·¥ç¥Ã¥È¡¡ÄÕ½Å¤ò°Ï¤à¡ÈËºÈ¬¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡É¤Î»Ñ¤â
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡¢¶¶ËÜ°¦±é¤¸¤ë¤Æ¤¤¤ÈÃæÀîÍã±é¤¸¤ë¤ß¤ÎµÈ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈËºÈ¬¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡É¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¶¶ËÜ°¦¤È²£ÉÍÎ®À±¤Î¼Çµï¤ÏÁêÀÈ´·²¡¡ÄÕ½Å¤¬½÷¿´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡È¤Ù¤é¤Ü¤¦¡É²á¤®¤ë
¡¡6·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè24²ó¡Ö¤²¤Ë¤Ä¤ì¤Ê¤¤ÏÆüËÜ¶¶¡×¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ý²°¤ò½ä¤Ã¤ÆÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÈÄá²°¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Æ¤¤¤È¤ß¤ÎµÈ¤¬¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¾Ð¤¦¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£¶¶ËÜ¤¬¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï´Ý²°¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë¹Í¤¨¡¢ÄÕ½Å¤Ë¸±¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Æ¤¤¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï2¿Í¤È¤âÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Æ¤¤¤Ï¤Î¤Á¤ËÄÕ½Å¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¤ß¤ÎµÈ¤â¼êÂå¤È¤·¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤È¤Æ¤¤¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÄÕ½Å¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÈËºÈ¬¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡É¤¬Ìò¤µ¤Ê¤¬¤é¤ËÄÕ½Å¤ò°Ï¤ó¤ÇÃÌ¾Ð¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡£¡ÈËºÈ¬¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡É¤¿¤Á¤¬¶¶¤òÅÏ¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ²£ÉÍÎ®À±¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿·õ¤Ë¥â¥Ë¥¿ー¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë»Ñ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë