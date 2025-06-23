º°ÌîÏÂÌé¤Î2Ï¢ÇÆ¤«¡¢¾ë¸å¼÷¤Î8ÅÙÌÜV¤«¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¡Ö¿À7¡×·è¤á¤ëÁíÁªµó¤ò³«ºÅÃæ
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬ËèÇ¯¹±Îã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¡ÖÂè13²ó¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤¬21Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÅêÉ¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£7·î12ÆüÄù¤áÀÚ¤ê¡£
¡¡ÁíÁªµó¤Ï2013Ç¯¤Ë³«»Ï¡£ÆÀÉ¼Áí¿ô¤Î¾å°Ì7Áª¼ê¤¬¡Ö¿À7¡×¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤ÎÆüÄø¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡21Æü¤Ë¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¿·³ãÀï¤Ë¤Ï¡¢³ÆÁª¼ê¤Î¡ÖÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤¬·Ç¼¨¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÊç¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼ÉÕ¤¤Ç¡¢àÍ¸¢¼Ôá¤¿¤Á¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯½é¤á¤Æ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º°ÌîÏÂÌé¤¬2Ï¢ÇÆ¤Ê¤ë¤«¡¢ÎòÂåºÇÂ¿7ÅÙ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾ë¸å¼÷¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·¶½ÀªÎÏ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤«¡£ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¾ðÀª¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡28Æü¤Î¥Û¡¼¥à¿À¸ÍÀï¤Ç¤âÆ±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¡£ÅêÉ¼Êý¼°¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÆÁª¼ê¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤«°úÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äTikTok¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³ÆÁª¼ê¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Û
¢¡ÎòÂå¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ÁíÁªµó¡Ö¿À7¡×
¡ÚÂè1²ó¡Ê2013Ç¯¡Ë¡Û
¡¾ë¸å¼÷¢ºäÅÄÂçÊå£Äé½ÓÊå¤¶â¿¹·ò»Ö¥µíÇ·ÉÍÂó¦ÀÐÄÅÂç²ð§²¬ÅÄÎ´
¡ÚÂè2²ó¡Ê2014Ç¯¡Ë¡Û
¡¾ë¸å¼÷¢ºäÅÄÂçÊå£¶â¿¹·ò»Ö¤Äé½ÓÊå¥ÀÐÄÅÂç²ð¦¥¤¥°¥¡¥ó¥½¥ó§¼ò°æÀëÊ¡
¡ÚÂè3²ó¡Ê2015Ç¯¡Ë¡Û
¡¶â¿¹·ò»Ö¢¾ë¸å¼÷£Äé½ÓÊå¤Ãæ¸¶µ®Ç·¥µµÀîÎÊ»Ë¦ºäÅÄÂçÊå§ÎëÌÚÆ×
¡ÚÂè4²ó¡Ê2016Ç¯¡Ë¡Û
¡¾ë¸å¼÷¢Ë®ËÜµ¹Íµ£¶â¿¹·ò»Ö¤µµÀîÎÊ»Ë¥¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¦ºäÅÄÂçÊå§Äé½ÓÊå
¡ÚÂè5²ó¡Ê2017Ç¯¡Ë¡Û
¡¾ë¸å¼÷¢´ä²¼·ÉÊå£¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤ÀÐÄÅÂç²ð¥ºäÅÄÂçÊå¦ÉÚ°Â·òÍÎ§µµÀîÎÊ»Ë
¡ÚÂè6²ó¡Ê2018Ç¯¡Ë¡Û
¡¾ë¸å¼÷¢¥É¥¥¥É¥¥£´ä²¼·ÉÊå¤¶ðÌîÍ§°ì¥ÎëÌÚÆ×¦ÎØ¸ÐÄ¾¼ù§¾¾ÅÄÎÏ
¡ÚÂè7²ó¡Ê2019Ç¯¡Ë¡Û
¡¥»¥é¥ó¥Æ¥¹¢¾ë¸å¼÷£ÀÐ¸¶¹¶µ¤¾¾ÅÄÎÏ¥ÀÐÄÅÂç²ð¦¿¹ËÜµ®¹¬§ÎØ¸ÐÄ¾¼ù
¡ÚÂè8²ó¡Ê2020Ç¯¡Ë¡Û
¡¾ë¸å¼÷¢¾åÅçÂóÌ¦£¥»¥é¥ó¥Æ¥¹¤Áý»³Ä«ÍÛ¥ÎØ¸ÐÄ¾¼ù¦¥¨¥ß¥ë¥µ¥í¥â¥ó¥½¥ó§½Å×¢ÂîÌé
¡ÚÂè9²ó¡Ê2021Ç¯¡Ë¡Û
¡¾ë¸å¼÷¢ÆàÎÉÎµ¼ù£»³´ßÍµÌé¤¥¨¥ß¥ë¥µ¥í¥â¥ó¥½¥ó¥»ÖÃÎ¹§ÌÀ¦Á°´²Ç·§¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹
¡ÚÂè10²ó¡Ê2022Ç¯¡Ë¡Û
¡»³´ßÍ´Ìé¢¾ë¸å¼÷£Á°´²Ç·¤¶â¿¹·ò»Ö¥¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¦ËÌÅçÍ´Æó§ÆàÎÉÎµ¼ù
¡ÚÂè11²ó¡Ê2023Ç¯¡Ë¡Û
¡»³´ßÍ´Ìé¢º´Æ£Î¿²æ£º°ÌîÏÂÌé¤¾ë¸å¼÷¥ÄáÌîÎç¼ù¦°æ¼ê¸ýÍÛ²ð§¶â¿¹·ò»Ö
¡ÚÂè12²ó¡Ê2024Ç¯¡Ë¡Û
¡º°ÌîÏÂÌé¢´äºêÍª¿Í£º´Æ£Î¿²æ¤¾¾²¬Âçµ¯¥¥·¥ã¥Ï¥Ö¥¶¥Ø¥Ç¥£¦¾ë¸å¼÷§Á°´²Ç·