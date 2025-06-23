TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å7»þ36Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤ò¿·¾±Â¼¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡Û²¬»³¸©¡¦¿·¾±Â¼¤ËÈ¯É½ 23Æü19:36»þÅÀ

ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢23ÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¡¢23ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£¿·¸«»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡23ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡23ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡23ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë·Ù²ü

¢£¿·¾±Â¼
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡23ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm