4»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢»Ò°é¤ÆÉ×ÉØ¤Î¡È¸¤¤¡É¥Ç¡¼¥È½Ñ¤òÅÁ¼ø¡ª¥á¥ê¥Ã¥ÈËþºÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤«¤â¤Ê¡×
Æ£ËÜÈþµ®¡õ²£ß·²Æ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë²È»ö°é»ùÆÃ²½·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¡£6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢Âè5»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÄÔ´õÈþ¤ÎÉ×¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤È¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¤ÎÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¿ù±º¤¬°Õ³°¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÈÉ×ÉØ¥Ç¡¼¥È¡É¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»Ò°é¤ÆÃæ¤Î³°¿©¤Ç¤É¤³¤ËºÂ¤ë¡©
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡È²ÈÂ²¤Ç³°¿©¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤É¤³¤ËºÂ¤é¤»¤ë¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£
¤¹¤ë¤È4»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¿ù±º¤Ï¡¢¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤ÇÊÌ¡¹¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£¡Ö17ºÐ¤È14ºÐ¡Ê¤Î»Ò¤É¤â¡Ë¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¡¢²¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿ù±º¤Ï¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç³°¿©¤ò¤·¤Ä¤ÄÉ×ÉØ¥Ç¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÀÊ¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤º·ã¿É¤ÎÎÁÍý¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¥â¥Î¤òÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤«¤â¤Ê¡×¡Ö·»ÄïÁý¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£