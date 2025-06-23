½ÀÆ»¶â¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤¬¿·ÆüÆþÃÄ¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡ÍèÇ¯1¡¦4¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡ 2021Ç¯³«ºÅ¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»ÃË»Ò100kgµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤¬23Æü¡¢¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡×¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÍèÇ¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤Ë¤è¤ë¿·ÆüÆþÃÄ²ñ¸«
¡¡ÆüËÜ¤Î½ÀÆ»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤Ï»Ë¾å½é¡£¿·Æü¤ÎÃª¶¶¹°»êÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤«¤éÆþÃÄ¤Î¶¯¤¤´õË¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎËÜµ¤¤ÎÇ®°Õ¤ÈÀ¿¼Â¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤Æ¡¢´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼«¿È¤Î°úÂà»î¹ç¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¦¥ë¥ÕËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯½ÀÆ»¤ò¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Ï¸Ä¿Í7°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØÄ¾¸å¤ÎºòÇ¯9·î¡¢25Ç¯6·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³Âç²ñ¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¡£¸Ä¿ÍºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï3²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¡¢º£·î10Æü¤Ë³«¤¤¤¿°úÂà²ñ¸«¤Ç¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤ÈÁ´¤Æ¤¬ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿ÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î½ÀÆ»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤Ï»Ë¾å½é¡£Æ±¤¸¤¯¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¿·ÆüËÜ¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð1997Ç¯¤Î¾®ÀîÄ¾Ìé¡ÊÅö»þ½êÂ°¤ÏUFO¡Ë°ÊÍè¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¿·ÆüÆþÃÄ¤Ï¡¢1992Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÂåÉ½¤ÎÃæÀ¾³Ø°ÊÍè33Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤Ë¤è¤ë¿·ÆüÆþÃÄ²ñ¸«
¡¡ÆüËÜ¤Î½ÀÆ»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤Ï»Ë¾å½é¡£¿·Æü¤ÎÃª¶¶¹°»êÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤«¤éÆþÃÄ¤Î¶¯¤¤´õË¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎËÜµ¤¤ÎÇ®°Õ¤ÈÀ¿¼Â¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤Æ¡¢´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼«¿È¤Î°úÂà»î¹ç¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¦¥ë¥ÕËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯½ÀÆ»¤ò¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î½ÀÆ»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤Ï»Ë¾å½é¡£Æ±¤¸¤¯¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¿·ÆüËÜ¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð1997Ç¯¤Î¾®ÀîÄ¾Ìé¡ÊÅö»þ½êÂ°¤ÏUFO¡Ë°ÊÍè¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¿·ÆüÆþÃÄ¤Ï¡¢1992Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÂåÉ½¤ÎÃæÀ¾³Ø°ÊÍè33Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£