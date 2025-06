森川美穂が7月25日、デビュー40周年記念リマスター5枚組CD BOX『森川美穂 1985-1989 5 Original Albums COMPLETE BOX+』をリリースする。同CD BOXのダイジェストトレーラーが公開となった。 森川美穂は2025年7月21日にデビュー40周年を迎える。記念盤『森川美穂 1985-1989 5 Original Albums COMPLETE BOX+』には、’80年代のアイドル期から一人のシンガーへの成長の変遷を印した初期オリジナルアルバム5枚(『多感世代』『おんなになあれ』『Nude Voice』『1/2 Contrast』『Ow-witch!』)全50曲を完全収録。さらには、オリジナルアルバムに収録されなかったシングル曲、カップリング曲、その時期に制作された別バージョンを含む17曲がボーナストラックとして収録されるほか、収録全67曲が名匠レコーディングエンジニア山下有次による最新リマスター盤として届けられる。 そのダイジェストトレーラーは1stアルバム『多感世代』から5thアルバム『Ow-witch!』まで、5枚のアルバムから2曲ずつを厳選し、ダイジェストで紹介。進化と軌跡が歌声から感じることができる仕上がりだ。 16歳でレコーディングされた初々しい声の「教室」。歌唱力をさらに進化させた人気曲「おんなになあれ」。周りのアーティストからもカッコいい作品と注目を浴びた「Pride」。学園祭の女王と呼ばれる時期の楽曲「Be Free」。そしてオリジナルアルバム未収録であり、自身の作詞作品として知られる「チャンス」など、森川美穂の歌声と時代を彩る80sサウンドをリマスター音源で堪能できるトレーラーになっている。 なお、ヤマハSheet Music Storeでは先着特典として、今回のジャケットとなった貴重なレアカットを含む、’80年代の写真を4枚セットにしたL版ブロマイドをプレゼント。こちらの商品は森川美穂のオフィシャル通販でも販売され、ヤマハSheet Music Storeとは異なる特典(サイン入りジャケット / クリアファイル)が用意されている。 ■『森川美穂 1985-1989 5 Original Albums COMPLETE BOX+』2025年7月25日発売【CD5枚組BOX (Mロックマルチトールケース5枚収納)】XWCU‐10001〜5 8,000円(税込) / 7,273円(税抜)Sheet Music Store予約リンク:https://sheetmusic.jp.yamaha.com/blogs/feature/morikawamiho ▼Disc-1 収録曲『多感世代』(1986年7月2日)01 赤い涙02 潮風にさらわれて03 シュガー・レイン04 愛の途中05 ダーリン06 あなたの恋人07 レフト・アローン08 教室09 ブルーな嵐10 鏡の中のイブたち▶Bonus Tracks11 級友 […]

