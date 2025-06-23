SING¡¡LIKE¡¡TALKINGº´Æ£ÃÝÁ±¡ÖÀ¾Â¼¤â¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡ÈÖÁÈ¤ÇÀ¾Â¼ÃÒÉ§¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¿¨¤ì¤ë
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSING¡¡LIKE¡¡TALKING¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼º´Æ£ÃÝÁ±¡Ê62¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎSBS¥é¥¸¥ª¡Öº´Æ£ÃÝÁ±¡¡from¡¡Sing¡¡Like¡¡Talking¡¡¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÉô²°¡Ù¡×¡Ê·îÍË¸å6¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢5Æü¤Ë°öÆ¬¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¾Â¼ÃÒÉ§¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯61¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¥á¡¼¥ë¤«¤é´ßÅÄÉÒ»Ö¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤¤ß¤ÎÄ«¡×¡Ê1979Ç¯¡Ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤²Î¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤â¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¿ÍÍè¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡ÄÀ¾Â¼¤â¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê³Ú¤·¤¯Ç½Å·µ¤¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤À¼¤ÇÈÖÁÈ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1980Ç¯Âå¤ÎÌ¾¶Ê2¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¸å¡¢SING LIKE TALKING¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMETABOLISM¡×¤«¤é¡ÖJigsaw¡×¤òÎ®¤·¡¢¡ÖÀ¾Â¼¤¯¤ó¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¥®¥¿¡¼¤µ¤¯Îö¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï±öÃ«Å¯¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSALT&SUGAR¡×¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ2¿Í¤È¤â±éÁÕ¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¤È¤â¤ËÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡£Á°¿È¤Î¥Ð¥ó¥É¤«¤é¤È¤â¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢88Ç¯¤Ë¡ÖDancin¡Ç¡¡With¡¡Your¡¡Lies¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£º´Æ£¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤ä¥®¥¿¡¼¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤¬¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢96¡¢97Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ2010Ç¯¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï23Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2021Ç¯¤ËÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ°ÊÍè4Ç¯°Ê¾å¡¢¤½¤Î´Ö¡¢35¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯Éü³è¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆÈ¯¸å¡¢ÉÂ¾õ¤Ï¼¡Âè¤Ë°²½¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥é¥¤¥¯¥È¡¼¥¥ó¥°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ³èÆ°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ÇÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢º´Æ£¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢²æ¡¹¤â¼Â´¶¤¬»ý¤Æ¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ÎËØ¤É¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÏÍ¾¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¡¢Á´¤¯¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢Ï¢Ì¾¤ÇÁÓ¼º´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£