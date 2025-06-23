Èø¾å±¦¶á¡¢Æ±»Ö¡õÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¡ÈÌ´¡É·ë¼Â¤Ø¡¡¾ì½ê¤ÏÂçºå¡Ö¡Ø¹¾¸Í¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¤Ë»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦Èø¾å±¦¶á¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Âè¶å²ó¡Ø¸¦¤ÎÐò¡ÙÂçºå¸ø±é¡Ê7·î11Æü¡¦12Æü¡¢¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¤¢¤¨¤ÆÂçºå¤Ë¡Ø¹¾¸Í¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¤Ë»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇPR¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈø¾å±¦¶á¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡× ²£ÈøÃéÂ§»á¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡Ø¸¦¤ÎÐò¡Ù¤Ï¡¢±¦¶á¤¬2015Ç¯¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¼«¼ç¸ø±é¤Ç¡¢Âçºå³«ºÅ¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¡£43Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¡ÖÌÕÌÜ¤ÎÄï¡×¤È¡¢»ÍÌòÁáÊÑ¤ï¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡ÖÌïÀ¸¤Î²ÖÀõÁðº×¡×¤Î2±éÌÜ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÕÌÜ¤ÎÄï¡×¤Ï¡¢1930Ç¯¤Ë±¦¶á¤ÎÁ¾ÁÄÉã¤Ç¤¢¤ëÏ»ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é±é¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡Ö¡Ø¥¶¡¦·»Äï°¦¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ÷Î¥´¶¡¢ÀäÌ¯¤Ê´Ø·¸ÃÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½Âå¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÉñÂæ¤ò¸«¤ËÍè¤ë´¶³Ð¤Ç¸«¤é¤ì¤ëºîÉÊ¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¤¤¤¦¤È¡¢¡ØÃåÊª¤òÃå¤¿¸½Âå·à¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢Æü¤´¤í²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤±éÌÜ¤Ç¤Ï¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÕÌÜ¤ÎÄïÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±¦¶á¤ÎÆ±´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ±»Ö¤Ç¤â¤¢¤ëÃæÂ¼¼ïÇ·½õ¡£±¦¶á¤ÏÏ»ÂåÌÜµÆ¸ÞÏº¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç½é¤á¤ÆËÜºî¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡Ê¸½¡¦ÇòóÀ¡Ë¤ÈÃæÂ¼µÈ±¦±ÒÌç¤¬½Ð±é¤·¤¿82Ç¯¤Î±ÇÁü¤ò¶¦¤Ë¸«¤¿¼ïÇ·½õ¤È¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤30Âå¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø2¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡½É²°¤ÇÆ¯¤¯¤ª¶×Ìò¤Ë¤Ï¡¢Èø¾å¾¾Ìé¤ÎËå¤Ç¤¢¤ê¡¢±¦¶á¤È¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·àÃÄ¿·ÇÉ¤Î½ÕËÜÍ³¹á¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢½ÕËÜ¤Ï½Ð»ºÄ¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î¸ø±é¤Î½Ð±é¤ò²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£±¦¶á¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡ØÌ´¤Î½é¶¦±é¡Ù¤Ç¤¹¡£¤ª¶×¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤Ý¤µ¤È¤«¤é¤Ã¤È¤·¤¿Î¾ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ°ú¤Î©¤Ä¤ªÌò¡£¤É¤ó¤Ê¼Çµï¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÌïÀ¸¤Î²ÖÀõÁðº×¡×¤Ï¡¢±¦¶á¤È¼ïÇ·½õ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»Í¤Ä¤ÎÌò¤òÁáÊÑ¤ï¤ê¤ÇÌ¥¤»¤ëÉñÍÙ¡£¡Ö2¿Í¤Ç»ÍÌò¤ò¤®¤å¤Ã¤È50Ê¬¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¡¢Ë°¤¤ë¤¹¤´Ö¤Î¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¡ÖÈô¤ó¤À¤êÄ·¤Í¤¿¤ê¡¢½À¤é¤«¤¯¤âÄ¾ÀÜÅª¤Ë¤âÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£²ÎÉñ´ì¤Ë¤â±¿Æ°Åª¤Ê³èÈ¯¤ÊÉ½¸½¤¬Â¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¡×¤È´üÂÔ¤ò¤â¤¿¤»¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï²£ÈøÃéÂ§»á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢±¦¶á¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡Á¡¢¤³¤¦Íè¤¿¤«¤¡¡£¤¹¤´¡£¤ª¤·¤ã¤ì¡£¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËè²ó¡¢½Ð¤·Êª¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤¬½ÐÍè¤ë¤«¡¢¤¤¤Ä¤âÀï¡¹¶²¡¹¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±¦¶á¤µ¤ó¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦²£Èø»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÂåÆÉ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢±¦¶á¤Ï´¶·ã¤·¤¤ê¡£¡ÖÁ°¡¹²ó¡Ê¤ÎÂè¼·²ó¸ø±é¡Ë¤â¡Ê²£Èø¤µ¤ó¡Ë¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡ÊÂèÈ¬²ó¸ø±é¤Î¡ËµîÇ¯¤Ï¡¢²£Èø¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤ëËÍ¤ÎÊÑ²½¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î£³ÇÜ¤°¤é¤¤¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢·Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê½Ð²ñ¤¤¤ä¤´±ï¤ÏÊõÊª¤À¤Ê¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¡Ö²£Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÎéµ·¡¦ÎéÀá¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢É½¸½¤Î½Ö´Ö¤Ç¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ù¤ë¤Î¤«¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Î¾å±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦¶á¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¤´ÉéÃ´¡¢¤´¶ìÏ«¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡£¿Í¤Î»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤À¤È²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¡Ø2ÅÔ»Ô¤Ç¼«¼ç¸ø±é¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤ó¤À¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤ÈÃç´Ö¤äÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÍèÇ¯Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÂè½½²ó¤Ç¡Ø¸¦¤ÎÐò¡Ù¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òËþ¤¿¤¹»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¼«¼ç¸ø±é¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¼·ÂåÌÜÀ¶¸µ±É¼÷ÂÀÉ×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤âÁý¤¨¡¢ÉñÂæ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¡£±¦¶á¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÂ³¤±¤¿¤é¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ö²¿¤«¤·¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈø¾å±¦¶á¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡× ²£ÈøÃéÂ§»á¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡Ø¸¦¤ÎÐò¡Ù¤Ï¡¢±¦¶á¤¬2015Ç¯¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¼«¼ç¸ø±é¤Ç¡¢Âçºå³«ºÅ¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¡£43Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¡ÖÌÕÌÜ¤ÎÄï¡×¤È¡¢»ÍÌòÁáÊÑ¤ï¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡ÖÌïÀ¸¤Î²ÖÀõÁðº×¡×¤Î2±éÌÜ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÕÌÜ¤ÎÄïÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±¦¶á¤ÎÆ±´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ±»Ö¤Ç¤â¤¢¤ëÃæÂ¼¼ïÇ·½õ¡£±¦¶á¤ÏÏ»ÂåÌÜµÆ¸ÞÏº¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç½é¤á¤ÆËÜºî¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡Ê¸½¡¦ÇòóÀ¡Ë¤ÈÃæÂ¼µÈ±¦±ÒÌç¤¬½Ð±é¤·¤¿82Ç¯¤Î±ÇÁü¤ò¶¦¤Ë¸«¤¿¼ïÇ·½õ¤È¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤30Âå¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø2¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡½É²°¤ÇÆ¯¤¯¤ª¶×Ìò¤Ë¤Ï¡¢Èø¾å¾¾Ìé¤ÎËå¤Ç¤¢¤ê¡¢±¦¶á¤È¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·àÃÄ¿·ÇÉ¤Î½ÕËÜÍ³¹á¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢½ÕËÜ¤Ï½Ð»ºÄ¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î¸ø±é¤Î½Ð±é¤ò²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£±¦¶á¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡ØÌ´¤Î½é¶¦±é¡Ù¤Ç¤¹¡£¤ª¶×¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤Ý¤µ¤È¤«¤é¤Ã¤È¤·¤¿Î¾ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ°ú¤Î©¤Ä¤ªÌò¡£¤É¤ó¤Ê¼Çµï¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÌïÀ¸¤Î²ÖÀõÁðº×¡×¤Ï¡¢±¦¶á¤È¼ïÇ·½õ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»Í¤Ä¤ÎÌò¤òÁáÊÑ¤ï¤ê¤ÇÌ¥¤»¤ëÉñÍÙ¡£¡Ö2¿Í¤Ç»ÍÌò¤ò¤®¤å¤Ã¤È50Ê¬¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¡¢Ë°¤¤ë¤¹¤´Ö¤Î¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¡ÖÈô¤ó¤À¤êÄ·¤Í¤¿¤ê¡¢½À¤é¤«¤¯¤âÄ¾ÀÜÅª¤Ë¤âÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£²ÎÉñ´ì¤Ë¤â±¿Æ°Åª¤Ê³èÈ¯¤ÊÉ½¸½¤¬Â¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¡×¤È´üÂÔ¤ò¤â¤¿¤»¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï²£ÈøÃéÂ§»á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢±¦¶á¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡Á¡¢¤³¤¦Íè¤¿¤«¤¡¡£¤¹¤´¡£¤ª¤·¤ã¤ì¡£¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËè²ó¡¢½Ð¤·Êª¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤¬½ÐÍè¤ë¤«¡¢¤¤¤Ä¤âÀï¡¹¶²¡¹¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±¦¶á¤µ¤ó¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦²£Èø»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÂåÆÉ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢±¦¶á¤Ï´¶·ã¤·¤¤ê¡£¡ÖÁ°¡¹²ó¡Ê¤ÎÂè¼·²ó¸ø±é¡Ë¤â¡Ê²£Èø¤µ¤ó¡Ë¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡ÊÂèÈ¬²ó¸ø±é¤Î¡ËµîÇ¯¤Ï¡¢²£Èø¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤ëËÍ¤ÎÊÑ²½¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î£³ÇÜ¤°¤é¤¤¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢·Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê½Ð²ñ¤¤¤ä¤´±ï¤ÏÊõÊª¤À¤Ê¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¡Ö²£Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÎéµ·¡¦ÎéÀá¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢É½¸½¤Î½Ö´Ö¤Ç¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ù¤ë¤Î¤«¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Î¾å±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦¶á¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¤´ÉéÃ´¡¢¤´¶ìÏ«¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡£¿Í¤Î»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤À¤È²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¡Ø2ÅÔ»Ô¤Ç¼«¼ç¸ø±é¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤ó¤À¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤ÈÃç´Ö¤äÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÍèÇ¯Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÂè½½²ó¤Ç¡Ø¸¦¤ÎÐò¡Ù¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òËþ¤¿¤¹»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¼«¼ç¸ø±é¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¼·ÂåÌÜÀ¶¸µ±É¼÷ÂÀÉ×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤âÁý¤¨¡¢ÉñÂæ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¡£±¦¶á¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÂ³¤±¤¿¤é¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ö²¿¤«¤·¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£