ディズニーの人気キャラクターの商品が勢ぞろいするイベントが、新潟伊勢丹で開かれています。



21日から始まった『Disney THE MARKET 2025 in 新潟伊勢丹』。ディズニーの人気キャラクターの商品がずらりと並びます。注目は、イベント限定の『魔法使いの弟子』をモチーフにしたミッキーのグッズ、そして稲穂をイメージカラーにした新潟限定のトートバッグやキーホルダーです。



また、会場内にある自動販売機では、ドリンクに全20種類から1つランダムでステッカーがついてきます。



■白井希咲記者

「白雪姫のステッカー付きのドリンクが出てきました。ランダムでステッカーが出てくるのが楽しいです。」



他にも、会場や館内にはフォトスポットが設置され、キャラクターと写真を撮って楽しめます。



■来店客

「トイ・ストーリーのバズが好き。」

「ディズニーに来た気分で、いろいろ見て楽しい。」



『Disney THE MARKET 2025』は、新潟伊勢丹で7月14日までの開催です。