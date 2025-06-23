Åí·î¤Ê¤·¤³¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê°áÁõ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡Èµæ¶Ë¥Ü¥Ç¥£¡É¡¡¡ØBUBKA¡ÙÉ½»æ¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì
¡¡ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÅí·î¤Ê¤·¤³¡Ê29¡Ë¤¬¡¢30ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØBUBKA¡Ù8·î¹æ¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¡ÈÂç¿Í¤Ê¤·¤³¡É¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂçµé¤Î¿§µ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¡Èµæ¶Ë¥Ü¥Ç¥£¡É¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿Åí·î¤Ê¤·¤³
¡¡¡ÈÂç¿Í¤Ê¤·¤³¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê°áÁõ¤Î¿ô¡¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÅí·î¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¡¢µæ¶Ë¥Ü¥Ç¥£¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É½»æ¥«¥Ã¥È¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼°Ê³°¤Ë¤â¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ä¡¢¶»¸µ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤¢¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö»õ¤¬·ç¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ä¡Ö¥Ý¥±¥â¥óGO¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥±¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌñÂ³¤¤Î20205Ç¯¾åÈ¾´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦No.1¤Î¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡È¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤²£Ìî¤¹¤ß¤ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇòÌë½ñË¼ÄÌÈÎ¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤¬Á´°÷¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢SKE48¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¤ä¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤ÎÁáºê¤¹¤º¤¡¢#Mooove!½êÂ°¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤¡¢YouTube¡Ø¥Î¥Ö¥í¥Ã¥¯TV¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¡Èµæ¶Ë¥Ü¥Ç¥£¡É¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿Åí·î¤Ê¤·¤³
¡¡¡ÈÂç¿Í¤Ê¤·¤³¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê°áÁõ¤Î¿ô¡¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÅí·î¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¡¢µæ¶Ë¥Ü¥Ç¥£¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É½»æ¥«¥Ã¥È¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼°Ê³°¤Ë¤â¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ä¡¢¶»¸µ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤¢¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦No.1¤Î¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡È¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤²£Ìî¤¹¤ß¤ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇòÌë½ñË¼ÄÌÈÎ¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤¬Á´°÷¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢SKE48¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¤ä¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤ÎÁáºê¤¹¤º¤¡¢#Mooove!½êÂ°¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤¡¢YouTube¡Ø¥Î¥Ö¥í¥Ã¥¯TV¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£