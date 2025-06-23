»ÔÌ±¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ç¡Ä»ÔÌ±ÇÀ±à¤Ç8¤«½ê¤Î¼Ø¸ý¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¡¡Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤ÎÅðÆñ¤«¡¡·Ù»¡¤¬ÁÜºº¡¡½©ÅÄ»Ô
»ÔÌ±¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ç¡¢ÅðÆñ¤ÎÈï³²¤Ç¤¹¡£
½©ÅÄ»Ô¤Î»ÔÌ±ÇÀ±à¤Ç¡¢¿åÆ»¤Î¼Ø¸ý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñÅª¤Ë¡¢¶âÂ°¤ÎÅ¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¼Ø¸ý¤ÎÅðÆñ¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¸©Æâ¤Ç¤â¼Ø¸ý¤ÎÅðÆñ¤¬Ê£¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ÀàÅð¤ÎÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂ¼½¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤³¤Ï¡¢¹ñÆ»13¹æ¤«¤é500¥áー¥È¥ëÄøÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡¢½©ÅÄ»Ô¿Î°æÅÄ¤Î»ÔÌ±ÇÀ±à¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡¢¿åÆ»¤Î¼Ø¸ý¤¬Ê£¿ô¤«½ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
300¿Í°Ê¾å¤¬Èª¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÌîºÚºî¤ê¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ËÀßÃÖ¤Ë¤µ¤ì¤¿¿åÆ»¤Î¼Ø¸ý¤¬¡¢º¬¸µ¤«¤éÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ç¡¢º£·î16Æü¤Ë»Ô¤¬³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±þµÞÅª¤Ë¡¢Âå¤ï¤ê¤Î¼Ø¸ý¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢13¤«½ê¤Î¤¦¤Á8¤«½ê¤Î¼Ø¸ý¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤âÅðÆñ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý¼Ô¡¡º´¡¹ÌÚ·ò»Ë¤µ¤ó
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÇÑ¹»¤«¤É¤³¤«¤ÇÂç¡¹Åª¤ËÅð¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤¦¤Á¤â¤«¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×
Á´¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¶âÂ°¤ÎÅðÆñ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ç¤âÀè·î¡¢¾å¾®°¤¿ÎÂ¼¤Îµì²ÅÄÌÌ¾®³Ø¹»¤Ç¿åÆ»¤Î¼Ø¸ý11¸Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂ°¤ÎÇã¼è¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ø¸ý¤ÏÆ¼¤È°¡±ô¤Î¹ç¶â¡¦¿¿ï«¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢1¥¥í850±ß¤Û¤É¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
²°³°¤Ë¤¢¤ë¼Ø¸ý¤Î¾ì¹ç¡¢2¸Ä¤«¤é3¸Ä¤Ç1¥¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÄÂ¼¥¢¥Ê
¡Ö¤³¤³¤Ï½»Âð³¹¤«¤é¤Ï¾¯¤·µ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÅöÁ³Èª¤Ç¤¹¤Î¤Ç¾ÈÌÀ¤Ç¤¹¤È¤«³¹Åô¤Ê¤É¤Ï¤³¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
Ìë¡¢Èª¤Î¼þÊÕ¤Ï¤«¤Ê¤ê°Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ï»Ü¾û¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¡¢¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô
¡Ö¤³¤³¤â¤Í¡¢¸þ¤³¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤¹¤´¤¤À¤¤ÎÃæ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤Ò¤É¤¤¤è¤Í¡×
¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤µ¤¨ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤·¤é¤Í¡×
´ÉÍý¼Ô¡¡º´¡¹ÌÚ·ò»Ë¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ì¤Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿åÆ»¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸µ¡¹ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ÎÊÕ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ÔÌ±¤ÎÊý¤Ø¤âÂçÊÑÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤Û¤«¤Î»ÔÌ±ÇÀ±à¤ÇÈï³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î»ÔÌ±ÇÀ±à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë»Ô¤Î±à·Ý¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸º¢¡¢1¤«½ê¤Î¼Ø¸ý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ÉÍý¤¹¤ë»Ô¤Î»º¶È¿¶¶½Éô¤Ç¤Ï¡¢ÅðÆñËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈï³²ÆÏ¤ò¼õÍý¤·¤Æ¡¢²¿¼Ô¤«¤¬Å¾ÇäÌÜÅª¤ÇÅð¤ó¤À¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£