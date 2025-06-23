Ä¶Ä¹´üºÄ¸º³Û¤òÀµ¼°·èÄê¡¡·×3Ãû±ßÄ¶¡¢¼ûÍ×¸º¾¯¤Ç
¡¡ºâÌ³¾Ê¤Ï23Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¹ñºÄÈ¯¹Ô·×²è¤ò½¤Àµ¤·¡¢½þ´Ô¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬10Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶Ä¹´üºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¸º³Û¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£·×3Ãû±ßÄ¶¸º¤é¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤Ë½þ´Ô´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¹ñºÄ¤òÁý³Û¤·¤ÆÈ¯¹ÔÁí³Û¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¡£¹ñ¤ÎºâÀ¯°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤Ê¤É¤«¤éÄ¶Ä¹´üºÄ¤Î¼ûÍ×¸º¾¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¼ûµë°²½¤Ë¤è¤ëÇ¯ÅÙÅÓÃæ¤Ç¤Î·×²è¸«Ä¾¤·¤Ï¶áÇ¯¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡30¡¢40Ç¯ºÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì7·î¤«¤é1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÈ¯¹Ô³Û¤ò1Àé²¯±ß¤º¤Ä¸º³Û¤·¡¢20Ç¯ºÄ¤Ï2Àé²¯±ß¤º¤Ä¸º¤é¤¹¡£Åö½é·×²è¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ç¯´Ö¤Ç40Ç¯ºÄ¤Ï5Àé²¯±ß¡¢30Ç¯ºÄ¤Ï9Àé²¯±ß¡¢20Ç¯ºÄ¤Ï1Ãû8Àé²¯±ß¤Î¸º³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£