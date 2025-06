¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ë¥¤¡¼¥Ö¥¤¡õ¿Ê²½·Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÇúÃÂ¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁ´Éô¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤¤¡×

ファミリーマートは2025年6月24日から、ポケモンの「イーブイ」とその進化形ポケモンたちをイメージしたオリジナル商品の販売がスタート。

公式Xの投稿には4万件のいいねが集まり、発売前から注目されています。

対象商品の購入でキャンペーンに参加!

今回登場するのは、グルメや生活雑貨など全6種。

・チョコバナナフラッペ(イーブイ・ピカチュウ)(350円)

完熟バナナを使ったバナナ味のかき氷にチョコチップを加えたフラッペは、イーブイとピカチュウをイメージしたチョコバナナ味。パッケージは2種類です。

・シャワーズ・サンダース・ブースターの彩りサラダチキンサンド (430円)

シャワーズ、サンダース、ブースターの3匹をイメージした、彩り鮮やかなサンドイッチの詰め合わせ。サラダチキン、タマゴサラダ、レタスなどの具材が入ってボリューム満点です。

・リーフィアのはっぱカッターロールケーキ(抹茶ミルククリーム)(178円)

華やかで上品な葉っぱのような模様が描かれたロールケーキは、リーフィアをイメージ。生地の中には抹茶ミルククリームがたっぷりと包まれています。

なお、北海道、沖縄県、TOMONYでの販売はありません。

・グレイシアのふぶき ラムネわらび餅(168円)

グレイシアをイメージした、爽やかな青色のわらび餅。ラムネわらびもちの中にはラムネ味のクリームが詰まっていて、氷をイメージしたじゃりじゃりの食感を楽しめます。

なお、沖縄県とTOMONYでの販売はありません。

・ニンフィアのあまえるピーチゼリードリンク(268円)

ニンフィアをイメージした桃の果肉入りのゼリードリンク。ニンフィアのイラストが大きく描かれたピンク色のパッケージは、2種類の展開です。

・タオルinポーチ(エーフィ・ブラッキー)(2000円)

ポーチ・タオル・タオル付ポーチの3通りの使い方ができるタオルインポーチ。デザインはエーフィとブラッキーの2つを展開。

ファミマオンラインでは6月24日10時から7月14日23時59分までの期間、抽選受付を行います。

オリジナル商品は、いずれも数量限定(タオルinポーチは6月24日10時以降順次発売。全店舗で各約3万9000個)。

また、6月24日から7月14日までの期間、対象商品を2品購入ごとにイーブイたちのオリジナルアクリルキーホルダーがもらえるキャンペーンも実施します。

6月24日10時からの第1弾ではイーブイ(オスのすがた)、シャワーズ、サンダース、ブースター、ニンフィアの全5種のアクリルキーホルダーから1つ、7月1日10時からの第2弾ではイーブイ(メスのすがた)、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシアの全5種のアクリルキーホルダーから1つプレゼント。

さらに同期間中、アプリ「ファミペイ」を提示し対象商品を購入すると、スタンプ数に応じてオリジナルグッズがもらえる「ファミペイ」スタンプ企画を開催。

「ぜったい行きますー!!」

「めちゃくちゃ可愛いじゃんか!!」

「ブイズ狂として見逃せない!!」

「全部お迎えしたいーーー」

「頑張ってコンプリートしたい」

といった声が寄せられ、多くのポケモンファンが注目しています。

(C)2024 Pokémon.

(C)1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C)2024 DeNA Co., Ltd.

(東京バーゲンマニア編集部)