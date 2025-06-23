ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇµÙÆü¤òËþµÊ¡¡¥ï¥¤¥óÊÒ¼ê¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¡Ä»ëÄ°¼Ô¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡¡2025Ç¯6·î19Æü¡¢¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú²èÁü¡Û¥·¥ã¥Í¥ë¤Ë¥¸¥Ð¥ó¥·ー¤âÅÐ¾ì¡¡ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¥Ñ¥êÀ¸³è°ì½µ´Ö¥³ー¥Ç¡É
¡¡º£²óÃæÂ¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØLe Babylone¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¹¥È¥í¡£»£±Æ»þ¤ÏÅ·µ¤¤âÎÉ¤¯¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£ÃæÂ¼¤ÏÇò¥ï¥¤¥ó¤òÃíÊ¸¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÓÏ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤Î6¶è¤ÏÆü¤´¤íÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÍè¤ë¤ÈìÔÂô¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï6¶è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¡¢¡Ø¥é¡¦¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥Ô¥¹¥êー¡¦¥É¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£¤½¤·¤ÆÃæÂ¼¤Ï¡Ø¥Ý¥ï¥éー¥Ì¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ó²°¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤³¤Î¥µ¥Ö¥ì¤¬Âç¹¥¤¡×¤È°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÏÃÂê¤Ï¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¹¥¤¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Ï¡ÖÇò¥ï¥¤¥ó¤È¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤·¡¢Çã¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊ¸²½¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀ¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢°ìÊýÆüËÜ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉßµï¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£Î©¤Á´ó¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤´Í½Ìó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë