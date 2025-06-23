¥É¥ë»Ø¿ô¾å¾º¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÄ¥¤¬·ÑÂ³¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë»Ø¿ô¾å¾º¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÄ¥¤¬·ÑÂ³¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡½µÌÀ¤±¤Î¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¡¢¥É¥ë»Ø¿ô¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¤òºÆ¤Ó¹¶·â¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëËÌÉô¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó²»¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÁÐÊý¤È¤â°ú¤Â³¤¹¶·â¤ò¼ê¤ò´Ë¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£Í»ö¤Î¥É¥ëÇã¤¤¡¦¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤Î°µÎÏ¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÅìµþ»þ´Ö¤Ë£¹£¸¡¥£¸£·£°¤«¤é£¹£¹¡¥£±£¶£³¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¿¶Éý¤·¤¿¸å¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï£¹£¹¡¥£³£·£±¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡££²£±ÆüÀþ£¹£¸¡¥£¹£°£·¤ò´°Á´¤Ë¾åÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á99.35(+0.64¡¡+0.65%)
¡¡½µÌÀ¤±¤Î¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¡¢¥É¥ë»Ø¿ô¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¤òºÆ¤Ó¹¶·â¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëËÌÉô¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó²»¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÁÐÊý¤È¤â°ú¤Â³¤¹¶·â¤ò¼ê¤ò´Ë¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£Í»ö¤Î¥É¥ëÇã¤¤¡¦¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤Î°µÎÏ¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÅìµþ»þ´Ö¤Ë£¹£¸¡¥£¸£·£°¤«¤é£¹£¹¡¥£±£¶£³¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¿¶Éý¤·¤¿¸å¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï£¹£¹¡¥£³£·£±¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡££²£±ÆüÀþ£¹£¸¡¥£¹£°£·¤ò´°Á´¤Ë¾åÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á99.35(+0.64¡¡+0.65%)