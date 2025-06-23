ÂçÃ«¡¢26¹æ¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê»ö¼Â¤òÅ¨¿ØOB¤¬»ØÅ¦¡Ö¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ä¡×¡¡5ÂÇÅÀ¹Ó²Ô¤®¤Ë¤â¶Ã¤
ËÜµòÃÏ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é²ó18µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ2Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â13-7¤È¾¡Íø¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëº£µ¨26¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÎÊüÁ÷¶É¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºOB¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê»ö¼Â¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8²ó1»à°ìÎÝ¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢ÂçÃ«¤Ï±¦ÏÓ¥é¥È¥ì¥Ã¥¸¤ÎÂ®µå¤ò¶¯¿¶¤·¤¿¡£º¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÂçÈôµå¤Ïº¸Íã¼ê¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤â¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍî²¼¡£ÂçÃ«¤ÏÆóÎÝ¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¿³È½¤¬¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¥°¥é¥Ö¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È½Äê¤¬Ê¤¤Ã¤ÆËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£ÃÏ¸µ¶É¡ÖMASN¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¶·¤Î¥À¥ó¡¦¥³¥ë¥³»á¤¬¡Öº¸Ãæ´Ö¤Ë¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡ª¡¡¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥ë¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ø¡ª¡¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤À¡£¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬À¸´Ô¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¤³¤³2ÂÇÀÊ¤Ï3ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºOB¤Ç²òÀâ¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥É¥»¥ó»á¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¥°¥é¥Ö¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆóÎÝ¾å¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤ÎÁª¼ê¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ëÂçÃ«¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¥³¥ë¥³»á¤¬¡Ö¥í¡¼¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥³¥ë¥³»á¤Ï¡ÖÈà¤È¥Þ¥ó¥·¡¼¤À¤±¤Ç13ÅÀ¤Î¤¦¤Á12ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ËÃíÌÜ¡£¥Õ¥é¥ó¥É¥»¥ó»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÌµ¼ºÅÀÅÐÈÄ¤·¤¿¤³¤È»ö¼Â¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥ë¥³»á¤â¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë