½ÅÅÀ¤Ï¡Öº¬ËÜÅª¤Ê´ðÁÃ¤Î¶¯²½¡×¡¡¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤ÎÂ¢²¦Ë·Ê¿¹ç½É¥¹¥¿ー¥È ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤¬¡¢¼¡¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Â¢²¦Ë·Ê¿¹ç½É¤ò¤¤ç¤¦¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½ÅÅÀ¤Ï¡Öº¬ËÜÅª¤Ê´ðÁÃ¤Î¶¯²½¡×¡¡¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤ÎÂ¢²¦Ë·Ê¿¹ç½É¥¹¥¿ー¥È ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª
ÂçÄÍÈþºé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ÖÂ¢²¦Ë·Ê¿¹ç½É¡¢º£Ç¯¤âº£Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Àè¤Û¤ÉÂÎ°é´Û¤ËË¬¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Þ½àÈ÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ËÂ¢²¦Ë·Ê¿¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡£¤¤ç¤¦¤Ï¾å»³»Ô¤Î»³ËÜ»ÔÄ¹¤¬ÂÎ°é´Û¤òË¬¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª
»ÔÄ¹¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¾å»³»Ô¡¡»³ËÜ¹¬Ì÷¡¡»ÔÄ¹¡Öº£²ó¤Ï¡¢»³·Áµí¤Î¤ªÆù¤ò¤´ÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¼¤ÒÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¹ç½É¤¬¼Â¤êÂ¿¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡¡ËÌ¸¶ÊÙ¡¡´ÆÆÄ¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÁèÃ¥Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç½É¤Ï¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ç´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¹ç½É¤Ç¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤¬½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ï¡¢¡Öº¬ËÜÅª¤Ê´ðÁÃ¤Î¶¯²½¡×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡¡ËÌ¸¶ÊÙ¡¡´ÆÆÄ¡Ö¤³¤Î¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¸Ê¤òÃÎ¤ë¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦É÷¤Ê¹ç½É¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤«¤éº£½µÅÚÍËÆü¤Þ¤ÇÂ¢²¦Ë·Ê¿¤Ç¤Î¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¢¤¹¤Ï¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿Îý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£