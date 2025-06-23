ABS½©ÅÄÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

4·î¤Ë½©ÅÄ»Ô¤«¤é¥¿¥³µù¤Ë½Ð¤¿¤Þ¤Þ¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½©ÅÄ»Ô¤Î67ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

°äÂÎ¤ÏÀè½µ¡¢³ã¾å»Ô¤Î²­¹ç¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢23Æü¤Ë¿È¸µ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î67ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£

½©ÅÄ³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¡¢4·î10Æü¤Ë1¿Í¤ÇµùÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¿¥³µù¤Ë½Ð¤¿¤Þ¤Þ¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÅöÆü¡¢ÃË¼¯»Ô¤Î³¤¾å¤Ç¡¢ÃËÀ­¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿µùÁ¥¤¬ÄêÃÖÌÖ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¡¢Àè½µ16Æü·îÍËÆü¡¢³ã¾å»Ô¤Î²­¹ç¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿µùÁ¥¤«¤é¡Ö¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½©ÅÄ³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢23Æü¡¢°äÂÎ¤ÏÃËÀ­¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»à°ø¤ÏÅ®»à¤Ç¤·¤¿¡£