·Ù»¡³Ø¹»À¸¤Ë²Î¾§»ØÆ³¡¡¡ÖÀ¼¤Î½ÅÍ×À¡×¸½¾ì¤ÎÎÈ¤Ë
¡¡²Î¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸ÃÄ¤ÎÏÂ¤È°ìÂÎ´¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï23Æü¡¢¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê°ð¸«Î¤·Ã¤µ¤ó¤òÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¤Î·Ù»¡³Ø¹»¤Ë¾·¤¡¢7·î¤ËÂ´¶ÈÍ½Äê¤Î½éÇ¤²ÊÀ¸¤é¤Ë¡¢Â©¤ÎÅÇ¤Êý¤Ê¤É²Î¾§»ØÆ³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡»ØÆ³¸å¡¢³ØÀ¸¤ÎÀ¾Ê¿Éö¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö³Ø¹»À¸³è¤ä·±Îý¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤Î½ÅÍ×À¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¤ó¤ÀÀ¼¤Î½Ð¤·Êý¤òº£¸å¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£»°¾åÍûºÌ¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö¤µ¤é¤ËÃÄ·ëÎÏ¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ð¸«¤µ¤ó¤Ï½éÇ¤²ÊÀ¸¤é¤Ë¡ÖÍã¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É3¶Ê¤òÈäÏª¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¯³§¤µ¤Þ¤Ë·ãÎå¤Îµ¤»ý¤Á¤òº¹¤·¸þ¤±¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£