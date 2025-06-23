¥¦¥È¥¦¥È¤È¿²Íî¤Á¤·¤½¤¦¤Ê»ÒÇ¢ª¡Ø²£¡Ù¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·»Ç¤¿¤Á¤¬¡ÄÂº¤¹¤®¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¸÷·Ê¤¬22ËüºÆÀ¸¡ÖÍê¤â¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤ë¡×
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤óÂ²¤ÎÇ¤¿¤Á¡Ù¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥È¥¦¥È¤¹¤ë»ÒÇ¤ò¸«¼é¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤óÇ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£¹¬¤»°î¤ì¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢22.4ËüºÆÀ¸¤ÎÂçÈ¿¶Á¡£¡Ö»ÒÇ¤µ¤ó¤â¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É¤µ¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Þ¤¢¹¬¤»¤Ê¿Þ¡×¡Ö¥Ë¥ã¥ë¥½¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥¦¥È¥¦¥È¤È¿²Íî¤Á¤·¤½¤¦¤Ê»ÒÇ¢ª¡Ø²£¡Ù¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·»Ç¤¿¤Á¤¬¡Ä¡Û
¿·Æþ¤ê»ÒÇ¤Î¤¶¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó
Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¥¸¥È¥éÇ¤Î¡Ö¤Ì¤ó¡×¤¯¤ó¤ÈÃã¥È¥éÇ¤Î¡Ö¤Ü¤ó¡×¤¯¤ó·»Äï¡¢Çò¤È¥°¥ìー¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ìÇ¡Ö¤¯¤ë¤ó¡×¤¯¤ó¡¢»ÒÇ¤Î¡Ö¤¶¤ë¤ó¡×¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¤¶¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢³¥¿§¤ÎÈïÌÓ¤¬Èþ¤·¤¤¥µ¥ÓÇ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£
¤¶¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¤ª²È¤Ë¤Ï´û¤Ë7É¤¤ÎÀè½»Ç¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¶¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¤ª²È¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÒÇ¤ò¼é¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤óÇ¤¿¤Á
Àè½»Ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢£´É¤¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¡£Èà¤é¤Ï»ÒÇ¤Î¤¶¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¤¶¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤ë¥Ê¥¤¥È¤ÎÌòÌÜ¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¥¦¥È¥¦¥È¤È¿²Íî¤Á¤·¤½¤¦¤Ê¤¶¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ì¤ó¤¯¤ó¡¢¤Ü¤ó¤¯¤ó¡¢¤¯¤ë¤ó¤¯¤ó¤Î¥¤¥±¥Ë¥ã¥ó¥È¥ê¥ª¡£¤¶¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë3É¤ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¶¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤ë¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Í¥¤·¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë°Â¿´¤Î¤¶¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó
¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤óÇ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¶¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤Æ¡Ö¸«¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¶¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï´°Á´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥âー¥É¤Ë¡£µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¿¤Ó¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
²¿¤«µ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡¢¤Ì¤ó¤¯¤ó¡¢¤Ü¤ó¤¯¤ó¡¢¤¯¤ë¤ó¤¯¤ó¤¬¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë¸å¤í¤ò¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¶¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤¤Á¤ó¤È¼þ°Ï¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡£Í¥¤·¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë¼é¤é¤ì¡¢¤¶¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¿ÍÇ¤¬¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤ò¼é¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Åê¹Æ¤Ï1.7Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼þ°Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤·¤Æ»ë³¦¤Î¶ù¤Ã¤³¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°é¥á¥ó¥Ë¥ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤óÂ²¤ÎÇ¤¿¤Á¡Ù¤Ë¤Ï¡¢8É¤¤ÎÇ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤óÂ²¤ÎÇ¤¿¤Á¡Ù¤µ¤Þ
¼¹É®¡§kokiri
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£