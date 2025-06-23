¸½¿¦ÁíÍý¤Ç¤Ï¡È13Ç¯¤Ö¤ê¡É ÀÐÇËÁíÍý¤¬¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¡×Ë¬Ìä¡¡¼«Ì±¡¦À¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¤Î¡ÈÎò»Ë¤Î½ñ¤´¹¤¨¡ÉÈ¯¸À¤ÇÊªµÄ¡¡ÄÉÅé¼°¤Ç¤Ï¥ä¥¸¤â
²Æì¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Àï¸å80Ç¯ÌÜ¤Î°ÖÎî¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï²Æì¤ÎÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡¢²Æì¤ÎÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö²ÆìÀï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀï¾ì¤ËÅÝ¤ì¤é¤ì¤¿¸æÎî¡¢Àï²Ò¤ËÁø¤ï¤ìË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¸æÎî¤Ë¶à¤ó¤Ç°¥Åé¤ÎÀ¿¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡×
°§»¢¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤½¤Î¿ôÊ¬¸å¡Ä
¡ÖÌóÂ«¤·¤í¡¼¡ª¡×
¥ä¥¸¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿°§»¢¤Î¤¢¤È¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¤Ï80Ç¯Á°¤Î²ÆìÀï¤ÇÆ°°÷¤µ¤ì¤¿³ØÀ¸¤Ê¤É¡¢227¿Í¤òÅé¤à°ÖÎîÈê¡£¸½¿¦¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¡×¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï5¿ÍÌÜ¡£ÌîÅÄÁíÍý°ÊÍè¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ä
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÉÔÀï¤Î»×¤¤¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤Î¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤³¤³¤Ø»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÀè·î¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¤¬¡ÖÎò»Ë¤Î½ñ¤´¹¤¨¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤Î¸å¡¢Å±²ó¡¦¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¿È¯¤ÎÀ¼¤Ï¤ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤ÎË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Æì¸©Ì±¤Ï¡Ä
¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡Ö»ö¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ø¤É¤¦¤¾²Æì¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÊÌ¤Ë¤¦¤½½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
²ÆìÀï¤«¤é80Ç¯¡¢ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£