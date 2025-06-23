ABS½©ÅÄÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

½©ÅÄ¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Ï¡¢Íè·î3Æü¸ø¼¨¤ÎÆüÄø¤¬23Æü¤Ë¤â·è¤Þ¤ëÍ½Äê¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢Áªµó°ãÈ¿¼èÄùËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½°±¡Áª¤ËÈæ¤Ù¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ÊÁªµóÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸·Àµ¡¦¸øÊ¿¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Íè·î3Æü¸ø¼¨¡¢20ÆüÅêÉ¼¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢»²µÄ±¡Áªµó¡£

¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Ï¡¢23Æü¡¢ÁÜººÆó²Ý¤ËÁªµó°ãÈ¿¼èÄùËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸©Æâ14¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¤â¸½ÃÏËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ1620¿ÍÂÖÀª¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©·Ù»¡ËÜÉô¡¡ÁÜººÂèÆó²Ý¡¡°¤ÉôË­ ¼¡Ä¹
¡ÖÁªµó¤Î¸øÀµ¤òÃø¤·¤¯³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»öÈÈ¤ò½ÅÅÀ¤Ë¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×

3Ç¯Á°¡¢2022Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢Ê¸½ñ·Ç¼¨¤äÈÒÉÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ãÈ¿¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ14·ï¤Î·Ù¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¼èÄùËÜÉô¤Ï¡¢»²±¡Áª¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤¬Á´¹ñ1¶è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ÊÁªµóÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸·Àµ¡¦¸øÊ¿¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£