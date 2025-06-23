¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬Âç¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤È¤Ï¡©¡ÖÊÆ¤è¤ê¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬¡ÖÂç¹¥¤¡×¤À¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥ó¥ÁÍ§¤Î²ñ¡×¤È¤·¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤¿¤Á¤È¿Íµ¤Å¹¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡ÖºòÆü¡¢²¶¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÈÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤³¤Ë¡Ê¡È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¡É¤³¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î¡Ë°æ¸ÍÅÄ¤¯¤ó¤¬¤ª¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡£¡Ê¾®Àô»á¤¬¡Ë¡ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹!¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡Ê°æ¸ÍÅÄ¤¬¡Ë¡È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¡¼¡¼¡¼¥°!¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¿¤Ç¡£»Ò¶¡¤â²È¤Ç¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¡ÈÊÆ¤è¤ê¹¥¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£