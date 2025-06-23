¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢11·î¤«¤éÃæ¹ñ¸øÌ±¸þ¤±¤Ë¥Ó¥¶ÍøÊØ²½¿·À¯ºö
ºß¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÃæ¹ñÂç»È´Û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï15Æü¤È18Æü¤ËÃæ¹ñ¸øÌ±¸þ¤±¤Î¥Ó¥¶ÍøÊØ²½Á¼ÃÖ¤ÎÆ³Æþ¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ë2025Ç¯11·î°Ê¹ß¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÍ¸ú¤ÊË¬Ìä¥Ó¥¶¡¢½¢Ï«¥Ó¥¶¡¢³ØÀ¸¥Ó¥¶¡¢²ÈÂ²¥Ó¥¶¤ò½ê»ý¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ëÃæ¹ñ¸øÌ±¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÅÅ»ÒÅÏ¹ÒÇ§¾Ú¡ÊNZeTA¡Ë¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¶¤Ê¤·¤ÇÆþ¹ñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æþ¹ñ¸å¡¢ºÇÄ¹3¥«·î´ÖÂÚºß¤Ç¤¡¢ÄÉ²Ã¤Î¥Ó¥¶¿½ÀÁ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¯ºö¤Ï1Ç¯´Ö»î¹Ô¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÄÌ²á¤¹¤ë¿Í¤Ë¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê2¡Ë2025Ç¯11·î°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¸øÌ±¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¶õ¹Á¤Ç¾è¤ê·Ñ¤®¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÅÅ»ÒÅÏ¹ÒÇ§¾Ú¡ÊNZeTA¡Ë¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¥Ó¥¶¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î¤è¤êÁ°¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¾è¤ê·Ñ¤®¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢»öÁ°¤Ë¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¥Ó¥¶¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¥Ó¥¶ÌÈ½üÀ¯ºö¼Â»Ü¸å¤â¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÈ¯µë¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¥Ó¥¶¤Ï¡¢Í¸ú´ü´ÖÆâ¤Ï°ú¤Â³¤»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë