62ºÐ½÷À¤Ç¡¢¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµëÃæ¡£65ºÐ»þ¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤È¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î·ÑÂ³¼êÂ³¤¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¸¶Â§¡¢65ºÐ¤«¤é¤â°ú¤Â³¤¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶â¼õµëÁªÂò¿½½Ð½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤ò¡¢65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸·î¤ÎÁ°·î¤«¤éÃÂÀ¸·î¤ÎËöÆü¡Ê¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÎáÏÂ9Ç¯11¡Á12·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¤Î¿½ÀÁ¤Ï¡¢65ºÐ¡Ê¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Æü°Ê¹ß¤Ë¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÆ±»þ¤ËÆÏ¤±½Ð¤Ç¤¤ëÆü¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÇÃÇ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë1¡Á2½µ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼õ¿Ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼êÂ³¤¤Ê¤É½àÈ÷¤ò·×²èÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÃÂÀ¸·î¤è¤êÁ°¤Ë¤ª¶á¤¯¤ÎÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ø»öÁ°ÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡§µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
FP¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥ß¥é¥ÜÂåÉ½¡£CFP¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢20Ç¯°Ê¾å¡Ö²Ô¤°¡¦»È¤¦¡¦¼Ú¤ê¤ë¡¦Ãù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡×¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£FP¸þ¤±·ÑÂ³¸¦½¤¡¢¼Ò°÷¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤éJ-FLECÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¡£
(Ê¸:µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë)
º£²ó¤Ï¡¢¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
Q¡§62ºÐ½÷À¤Ç¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµëÃæ¤Ç¤¹¡£¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤ÎÇ¯¶âÀÁµá¼êÂ³¤¤Î»þ¤Ë¡¢Ç¯¶â¼õµëÁªÂò¿½½Ð½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö1962Ç¯12·îËöº¢¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Î62ºÐ½÷À¤Ç¤¹¡£¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµëÃæ¤Ç¹¹¿·´ü¸Â¤ÏÎáÏÂ9Ç¯12·îËö¤Ç¤¹¡£63ºÐ¤«¤éÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¼õµë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õµë¤»¤º¤ËÇ¯¶â¼õµëÁªÂò¿½½Ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò·ÑÂ³¼õµë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤Ë¤Ï¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢65ºÐ¤ÎÇ¯¶âÀÁµá¼êÂ³¤¤Î»þ¤Ë¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë»Ý¤ÎÇ¯¶â¼õµëÁªÂò¿½½Ð½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ê¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤µ¤ó¡Ë
A¡§ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢È¯À¸»þ¤Ë¡ÖÇ¯¶â¼õµëÁªÂò¿½½Ð½ñ¡×¤Ç¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢65ºÐ¤ÎÇ¯¶âÀÁµá»þ¤Ë¡ÖÇ¯¶â¼õµëÁªÂò¿½½Ð½ñ¡×¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤µ¤ó¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¼õµë¤ò¹Í¤¨¡¢¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊ»µë¤Î¤ª¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¶Â§¡¢65ºÐ¤«¤é¤â°ú¤Â³¤¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶â¼õµëÁªÂò¿½½Ð½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤ò¡¢65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸·î¤ÎÁ°·î¤«¤éÃÂÀ¸·î¤ÎËöÆü¡Ê¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÎáÏÂ9Ç¯11¡Á12·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¤Î¿½ÀÁ¤Ï¡¢65ºÐ¡Ê¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Æü°Ê¹ß¤Ë¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÆ±»þ¤ËÆÏ¤±½Ð¤Ç¤¤ëÆü¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯¶â¼õµëÁªÂò¿½½Ð½ñ¡×Äó½Ð¤¬ÉÔÍ×¤Î¾ì¹ç¤½¤³¤Ç¡¢ÎáÏÂ5Ç¯4·î¤«¤é¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµë¼Ô¤¬65ºÐ»þ¤ËÇ¯¶âÀÁµá½ñ¤ÈÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ½ñÎà¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¡ÖÇ¯¶â¼õµëÁªÂò¿½½Ð½ñ¡×Äó½Ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊ»µë¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢È¯À¸»þ¤Ë¡¢¡ÖÇ¯¶â¼õµëÁªÂò¿½½Ð½ñ¡×¤Ç¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤òÁªÂò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·×²èÅª¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡ª¤Þ¤¿¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤µ¤ó¤¬65ºÐ°Ê¹ß¤â¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·ÑÂ³¹¹¿·¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¾ã³²¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¾ã³²¾õÂÖ³ÎÇ§ÆÏ¡Ê¿ÇÃÇ½ñ¡Ë¡×¤òÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤ËÄó½Ð´ü¸Â¡ÊÃÂÀ¸·î¤ÎËöÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤è¤¦Äó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ã³²¾õÂÖ³ÎÇ§ÆÏ¡Ê¿ÇÃÇ½ñ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÃÂÀ¸·î¤Î3¥«·îÁ°¤Î·îËö¤ËÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤è¤êÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÏ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¿ÇÃÇ½ñ¡×Íó¤ò°å»Õ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤Äó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÇÃÇ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë1¡Á2½µ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼õ¿Ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
65ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÃÂÀ¸·î¤è¤êÁ°¤ËÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ø»öÁ°ÁêÃÌ¤ò¡ª65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë»þÅÀ¤Ç¡Êº£²ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÎáÏÂ9Ç¯12·î¡Ë¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÈ½Äê¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ç¯¶âÀÁµá½ñ¤ò´ü¸Â¡ÊÃÂÀ¸·î¤Î·îËö¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ü¸Â¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð»Ùµë¤Ï°ì»þÅª¤Ë·ÑÂ³¤µ¤ì¡¢È½Äê·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÄ´À°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼êÂ³¤¤Ê¤É½àÈ÷¤ò·×²èÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÃÂÀ¸·î¤è¤êÁ°¤Ë¤ª¶á¤¯¤ÎÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ø»öÁ°ÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡§µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
FP¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥ß¥é¥ÜÂåÉ½¡£CFP¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢20Ç¯°Ê¾å¡Ö²Ô¤°¡¦»È¤¦¡¦¼Ú¤ê¤ë¡¦Ãù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡×¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£FP¸þ¤±·ÑÂ³¸¦½¤¡¢¼Ò°÷¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤éJ-FLECÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¡£
(Ê¸:µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë)