ILLIT¿·ºî¡Øbomb¡Ù¤¬´Ú¹ñ¤Ç½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª¡Ø¥½¥¦¥ë²ÎÍØÂç¾Þ¡Ù¤Ç¤Ï2´§Ã£À®
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£ÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¡Ö¥Ç¥¤¥êー¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤â2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª
ILLIT¤¬Á°¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î½éÆ°ÈÎÇä¿ô¡ÊÈ¯ÇäÄ¾¸å1½µ´Ö¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä¿ô¡Ë¤ÎµÏ¿¤òÇË¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ê¿Íµ¤¾å¾º¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¥Ï¥ó¥È¥Á¥ãー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ILLIT¤Î3r¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øbomb¡Ù¤¬È¯Çä1½µ´Ö¡Ê½¸·×´ü´Ö6·î16Æü～22Æü¡Ë¤Ç40Ëü1,674Ëç¤Î¥»ー¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¡¢½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ°ºî2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI¡ÇLL LIKE YOU¡Ù¤Î½éÆ°ÈÎÇä¿ô¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¿ÈºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖBillyeoon Goyangi¡ÊDo the Dance¡Ë¡×¤ÏËâË¡¤Î¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤ÊÃæÆÇÀ¤Î¶¯¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¸ø³«¤ÈÆ±»þ¤ËMelon¡Ö¥È¥Ã¥×100¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Apple Music Korea¡Öº£Æü¤Î¥È¥Ã¥×100¡×¤Ç¤Ï4ÆüÏ¢Â³¡Ê6·î18Æü～21Æü¡Ë¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢MV¤ÏYouTube Korea¡Ö¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÆ°²è¡×2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¡Ö¥Ç¥¤¥êー¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê6·î17ÆüÉÕ¡Ë¤Ç2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£AWAµÞ¾å¾º¥Á¥ãー¥È¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤ÆÂ¾¡¢iTunes Japan¤ÈApple Music Japan¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¥Á¥ãー¥È¤Ç¤â¾å°Ì¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ILLIT¤ÏÏ¢Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î°¦¤é¤·¤¯¸ÄÀ¤¢¤ëËâË¡¾¯½÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤é¡¢¤È¤¤á¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¶Ê¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤ëÉ½¾ð±éµ»¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢6·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢¿ÎÀî»ÔÃæ¶è¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ØÂè34²ó¥½¥¦¥ë²ÎÍØÂç¾Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖËÜ¾Þ¡×¤È¤È¤â¤Ë2024Ç¯ºÇ¹â¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¼øÍ¿¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¥°¥ëー¥×¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
ILLIT¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ò¤¤¤Ä¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯±þ±ç¤·¡¢°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëGLLIT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¸÷±É¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºßÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡Öº£¸å¤â½é¿´¤òËº¤ì¤ºGLLIT¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¡£ ¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖBillyeoon Goyangi¡ÊDo the Dance¡Ë¡×¤Ï¡¢SNS¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ILLIT¤Ï¡¢Ç¹¥¤¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸±ÇÁü¤ò·ÇºÜ¤·¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇJ-HOPE¡ÊBTS¡Ë¡¢JUNGWON¡ÊENHYPEN¡Ë¡¢NICHOLAS¡Ê&TEAM¡Ë¡¢YUMA¡Ê&TEAM¡Ë¡¢SUNGHO¡ÊBOYNEXTDOOR¡Ë¡¢SAN¡ÊATEEZ¡Ë¡¢YEOSANG¡ÊATEEZ¡Ë¡¢RAN¡ÊME:I¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
(P¡õ(C)BELIFT LAB Inc.
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.06.17 ON SALE¡ÊÆüËÜ¤ªÆÏ¤±Æü¡Ë
MINI ALBUM¡Øbomb¡Ù
´Ú¹ñÈ¯ÇäÆü¡§6·î16Æü
ILLIT OFFICIAL SITE
https://illit-official.jp/