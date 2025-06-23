¡Ú¿·NISA¡Û¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³ä¹ç¤Ï?
Æü·ÐBP¤Ï6·î20Æü¡¢Æü·Ð¥Þ¥Í¡¼¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²ÈÄ´ºº2025¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï4·î10Æü¡Á5·î6Æü¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È9163¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ûÂç·¿³ô¡¢¹âÇÛÅö³ô¤òÁª¹¥¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Áý²Ã
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌä¤¦ÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÂç·¿³ô¡¦Í¥ÎÉ³ôÃæ¿´¤Î²¦Æ»Åê»ñ¡×¤¬Á°²óÄ´ºº(24Ç¯)¤Ë°ú¤Â³¤¥È¥Ã¥×¡£Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï25.5%¤È¡¢Á°²ó¤«¤é3¥Ý¥¤¥ó¥È¶¯¾å¾º¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2°Ì¤Î¡Ö¹âÇÛÅö³ô¡¦Í¥ÂÔ³ô¤Ê¤É¤ÎÍø²ó¤êÅê»ñ¡×¤âÁ°²ó¤«¤é3¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¿¤Ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜ³ô¤òÁª¹¥¤·¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Î»ÑÀª¤¬¤è¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï?
24Ç¯¤Ï3·î¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¤ª¤ª¤à¤Í¹âÃÍ·÷¤Ç¿ä°Ü¡£Æ±Ç¯8·î¤ËÎò»ËÅª¤Ê³ô²ÁµÞÍî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¾ì¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç²óÉü¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢»Ô¾ì¤Ç»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤¬¼ç¤ËÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÍ¥ÎÉ¤ÊÂç·¿³ô¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤â¹¥¶ÈÀÓ¤ÎÂç·¿³ô¤òÅê»ñÀè¤Î¼çÎÏ¤Ë¿ø¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÇÛÅö³ô»Ö¸þ¤â¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¾¤ÎÀßÌä¤Ç³ô¤ÎÌÃÊÁ¤òÁª¤Ö´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÇ¥È¥Ä¤Î³ä¹ç¤È¤Ê¤ë50%Ä¶¤Î¿Í¤¬ÁªÂò´ð½à¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Î¹â¤µ¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¶áÇ¯¼è¤êÁÈ¤à»Ô¾ì²þ³×¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤è¤ê¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤ò¶¯²½¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÆ°¤¤¬°ìÃÊ¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤äETF(¾å¾ìÅê¿®)¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÊ¬»¶Åê»ñ¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤äÀè¿Ê¹ñ¤Î³ô¼°Åê¿®¤ò»È¤Ã¤¿Àè¿Ê¹ñÅê»ñ¤Î³ä¹ç¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡û2ÅÙÌÜ¤ÎË½Íî»þ¤Ë¤Ï¡ÖÄÉ²ÃÅê»ñ¡×¤¹¤ë¿Í¤¬Áý²Ã
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ³ô¤¬µÞÍî¤·¤¿24Ç¯8·î¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿25Ç¯4·î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁê¾ìË½Íî¤Ë¸Ä¿Í¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤«¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
24Ç¯8·î¤ÎË½Íî»þ¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢ÍÍ»Ò¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î²óÅú¤¬Ìó60%¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î¼«Í³µ½Ò¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµÞ·ã¤ÊÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¡¢²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÌÜÎ©¤Á¡¢½é¿´¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åê»ñ·Ð¸³¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Îò»ËÅª¤ÊË½Íî¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö»×¹Í¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö24Ç¯8·î¡×¤È¡Ö25Ç¯4·î¡×¤ÎÁê¾ìË½Íî»þ¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿?
°ìÊý¤Ç¡¢¼ê¸µ»ñ¶â¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÄÉ²ÃÅê»ñ¤ò¤·¤¿¿Í¤âÌó23%¤¤¤¿¡£»ñ¶â¤ËÍ¾ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢³ô²Á¤¬°Â¤¤¤È¤³¤í¤ÇÇã¤¤¤ËÆ°¤±¤¿¿Í¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤Î¸å¤ÎÁê¾ì¤ÎÌá¤ê¶ÉÌÌ¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎË½Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿25Ç¯4·î¤Ë¤ÏÍÍ»Ò¸«¤ä»ñ»º¤òÇä¤Ã¤¿¿Í¤¬¸º¤ê¡¢ÄÉ²ÃÅê»ñ¤ò¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Ìó30%¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎÁê¾ì¤ÎµÞÍî¤ò¡ÖÇã¤¤¤Î¹¥µ¡¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡û2Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¿·NISA¡×¤Ï¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÍÑ¤ò¿Þ¤ë
24Ç¯¤ËÂçÉý³È½¼¤µ¤ì¤¿¿·NISA¤Ï¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²óÅú¼Ô¤ÎÌó88%¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤éÌó2¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤¿¡£¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ(Ç¯120Ëü±ß¾å¸Â)¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ(Ç¯240Ëü±ß¾å¸Â)¤ÎÎ¾Êý¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Ìó56%¤òÀê¤á¤¿¡£
¿·NISA¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·
¤Þ¤¿¡¢À©ÅÙ³È½¼2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë25Ç¯¤ËÍ½Äê¤¹¤ëNISA¤ÎÍøÍÑ³Û¤Ï¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤¬Ê¿¶Ñ73.6Ëü±ß¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤¬Ê¿¶Ñ160.2Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤ÎÏÈ¤â¡¢Ç¯´ÖÅê»ñ¾å¸Â³Û¤Î6³ä¶¯¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£Ê»¤»¤ÆÊ¹¤¤¤¿1Ç¯ÌÜ(24Ç¯)¤ÎÇ¯´ÖÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ï3.5Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ï2.4Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î°Õ¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ/¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ
Í½ÄêÍøÍÑ³Û¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾å¸Â³Û¤Þ¤Ç¥Õ¥ë³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤È¡¢¸ÂÄêÅª¤ÊÍøÍÑ(¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ï30Ëü±ßÌ¤Ëþ¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ï60Ëü±ßÌ¤Ëþ)¤Ë¤È¤É¤á¤ë¿Í¤È¤ËÆó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤í¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤à¿Í¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼ýÆþ¤äÅê»ñÍ¾ÎÏ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡ûÂç·¿³ô¡¢¹âÇÛÅö³ô¤òÁª¹¥¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Áý²Ã
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌä¤¦ÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÂç·¿³ô¡¦Í¥ÎÉ³ôÃæ¿´¤Î²¦Æ»Åê»ñ¡×¤¬Á°²óÄ´ºº(24Ç¯)¤Ë°ú¤Â³¤¥È¥Ã¥×¡£Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï25.5%¤È¡¢Á°²ó¤«¤é3¥Ý¥¤¥ó¥È¶¯¾å¾º¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2°Ì¤Î¡Ö¹âÇÛÅö³ô¡¦Í¥ÂÔ³ô¤Ê¤É¤ÎÍø²ó¤êÅê»ñ¡×¤âÁ°²ó¤«¤é3¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¿¤Ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜ³ô¤òÁª¹¥¤·¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Î»ÑÀª¤¬¤è¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
24Ç¯¤Ï3·î¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¤ª¤ª¤à¤Í¹âÃÍ·÷¤Ç¿ä°Ü¡£Æ±Ç¯8·î¤ËÎò»ËÅª¤Ê³ô²ÁµÞÍî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¾ì¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç²óÉü¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢»Ô¾ì¤Ç»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤¬¼ç¤ËÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÍ¥ÎÉ¤ÊÂç·¿³ô¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤â¹¥¶ÈÀÓ¤ÎÂç·¿³ô¤òÅê»ñÀè¤Î¼çÎÏ¤Ë¿ø¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÇÛÅö³ô»Ö¸þ¤â¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¾¤ÎÀßÌä¤Ç³ô¤ÎÌÃÊÁ¤òÁª¤Ö´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÇ¥È¥Ä¤Î³ä¹ç¤È¤Ê¤ë50%Ä¶¤Î¿Í¤¬ÁªÂò´ð½à¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Î¹â¤µ¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¶áÇ¯¼è¤êÁÈ¤à»Ô¾ì²þ³×¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤è¤ê¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤ò¶¯²½¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÆ°¤¤¬°ìÃÊ¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤äETF(¾å¾ìÅê¿®)¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÊ¬»¶Åê»ñ¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤äÀè¿Ê¹ñ¤Î³ô¼°Åê¿®¤ò»È¤Ã¤¿Àè¿Ê¹ñÅê»ñ¤Î³ä¹ç¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡û2ÅÙÌÜ¤ÎË½Íî»þ¤Ë¤Ï¡ÖÄÉ²ÃÅê»ñ¡×¤¹¤ë¿Í¤¬Áý²Ã
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ³ô¤¬µÞÍî¤·¤¿24Ç¯8·î¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿25Ç¯4·î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁê¾ìË½Íî¤Ë¸Ä¿Í¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤«¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
24Ç¯8·î¤ÎË½Íî»þ¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢ÍÍ»Ò¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î²óÅú¤¬Ìó60%¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î¼«Í³µ½Ò¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµÞ·ã¤ÊÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¡¢²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÌÜÎ©¤Á¡¢½é¿´¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åê»ñ·Ð¸³¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Îò»ËÅª¤ÊË½Íî¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö»×¹Í¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö24Ç¯8·î¡×¤È¡Ö25Ç¯4·î¡×¤ÎÁê¾ìË½Íî»þ¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿?
°ìÊý¤Ç¡¢¼ê¸µ»ñ¶â¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÄÉ²ÃÅê»ñ¤ò¤·¤¿¿Í¤âÌó23%¤¤¤¿¡£»ñ¶â¤ËÍ¾ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢³ô²Á¤¬°Â¤¤¤È¤³¤í¤ÇÇã¤¤¤ËÆ°¤±¤¿¿Í¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤Î¸å¤ÎÁê¾ì¤ÎÌá¤ê¶ÉÌÌ¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎË½Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿25Ç¯4·î¤Ë¤ÏÍÍ»Ò¸«¤ä»ñ»º¤òÇä¤Ã¤¿¿Í¤¬¸º¤ê¡¢ÄÉ²ÃÅê»ñ¤ò¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Ìó30%¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎÁê¾ì¤ÎµÞÍî¤ò¡ÖÇã¤¤¤Î¹¥µ¡¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡û2Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¿·NISA¡×¤Ï¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÍÑ¤ò¿Þ¤ë
24Ç¯¤ËÂçÉý³È½¼¤µ¤ì¤¿¿·NISA¤Ï¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²óÅú¼Ô¤ÎÌó88%¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤éÌó2¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤¿¡£¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ(Ç¯120Ëü±ß¾å¸Â)¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ(Ç¯240Ëü±ß¾å¸Â)¤ÎÎ¾Êý¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Ìó56%¤òÀê¤á¤¿¡£
¿·NISA¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·
¤Þ¤¿¡¢À©ÅÙ³È½¼2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë25Ç¯¤ËÍ½Äê¤¹¤ëNISA¤ÎÍøÍÑ³Û¤Ï¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤¬Ê¿¶Ñ73.6Ëü±ß¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤¬Ê¿¶Ñ160.2Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤ÎÏÈ¤â¡¢Ç¯´ÖÅê»ñ¾å¸Â³Û¤Î6³ä¶¯¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£Ê»¤»¤ÆÊ¹¤¤¤¿1Ç¯ÌÜ(24Ç¯)¤ÎÇ¯´ÖÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ï3.5Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ï2.4Ëü±ß¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î°Õ¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ/¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ
Í½ÄêÍøÍÑ³Û¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾å¸Â³Û¤Þ¤Ç¥Õ¥ë³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤È¡¢¸ÂÄêÅª¤ÊÍøÍÑ(¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ï30Ëü±ßÌ¤Ëþ¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ï60Ëü±ßÌ¤Ëþ)¤Ë¤È¤É¤á¤ë¿Í¤È¤ËÆó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤í¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤à¿Í¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼ýÆþ¤äÅê»ñÍ¾ÎÏ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£