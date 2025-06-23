Ã£¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¶õ¼ê²È¡¦»³ºê¾ÈÄ«¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¡¡¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤ÏËÜÅö¤Ë¼êÅá¤ÇÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡¶õ¼ê²È¤Î»³ºê¾ÈÄ«¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£77ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤Îë¾Êó¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ã´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿1990Ç¯Âå¤Î¿ôÇ¯´Ö¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÉðÆ»²È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶õ¼ê¤ÎÃÎ¼±¤¬³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ã´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÅìµþÃæÆü¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»³ºê¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£¡Ö¶Ë¿¿¤ÎÎ¶¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿°ìÎ®¤Î¶õ¼ê²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÎÏÀÐÅ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¿ô¤¢¤ë°ïÏÃ¤òÃÎ¤ê¡¢¶½Ì£¤âÍ¯¤¤¤Æ¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ë¤è¤¯ÀÎ¤ÎÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¡£¼«Ëý¤¬·ù¤¤¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Àº¤«¤ó¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÈÄ¹¿È¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤ò»ý¤Ä»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉðÆ»¤ò¶Ë¤á¤¿Ã£¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¸å¤Ëµ¼ÔÃç´Ö¤È°ìÇÕ¤ä¤Ã¤¿¸å¡¢Ï©¾å¤Ç¿ì¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÍí¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¸åÊý¤Ë¤¤¤¿»³ºê¤µ¤ó¤Ï¥º¥¤¤È°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡Ö¤ª¤¤¡¢¤ä¤á¤È¤±¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¼Î¤Æ¤¼¤ê¤Õ¤òÅÇ¤¤¤Æ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ïµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶õ¼ê²È¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤ò¼êÅá¤ÇÀÚ¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë¤â¡¢¿ÆÀÚ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£°ÊÁ°¡¢¤¢¤ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¹ç½É¤Î¼èºà¤ÎºÝ¡¢³¤ÊÕ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Âç¤ÎÀÐ¤ò¼êÅá¤Ç¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Î±äÄ¹¤ÇÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö³ä¤ì¤ëÀÐ¤ÏÀþ¤¬¸«¤¨¤ë¡£¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤â²¿10ËÜ¤â³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²£¤ËÀþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òÁÀ¤¦¤È¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ì¤ë¡×
¡¡³è»ú¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ºê¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ËÜÊª¤ÏËÞ¿Í¤Ë¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¶¥µ»¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î¼èºà¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¡ÖËÞ¿Í¤Ë¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶¯¤¤¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¤¡¢ÎëÌÚ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¡¼¥Ò¡¼°û¤ß¹Ô¤³¤¦¡×¡£¤ª¼ò¤ò¤¢¤Þ¤ê°û¤Þ¤Ê¤¤»³ºê¤µ¤ó¤Ë¡¢»þ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£¤¢¤Î¡¢¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ç¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ß¤¬¤Á¤Ê»³ºê¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¾Î¢¤Ë¤Ï¤¹¤°¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡À¿¼£¡Ë