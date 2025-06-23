¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¤Î¥¸¥ã¥ß¥í¥¯¥ï¥¤¿¿»÷¤Ã¤³¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÖVirtual Insanity¡×PV¤Î¤¢¤ÎÉô²°
¡¡¡ÖONE PIECE¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²»³Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥ß¥í¥¯¥ï¥¤¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥ß¥í¥¯¥ï¥¤¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê³Ú¶Ê¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖVirtual Insanity¡×¤ÎPV¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ°¤¯Éô²°¤È»×¤ï¤ì¤ëÇØ·Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö³º¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö#VirtualInsanity¡×¤Î¥¿¥°¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡ÖVirtual Insanity¡×¤ÎPV¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¤Î¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤ëÂç¤¤ÊË¹»Ò¤È¡¢¥êー¥É¥Üー¥«¥ë¤Î¥¸¥§¥¤¡¦¥±¥¤¤µ¤ó¤¬±ÇÁüÆâ¤ÇÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ëË¹»Ò¤Ï³Î¤«¤Ë»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤êºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¿¿»÷¤Ã¤³¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚJamiroquai - Virtual Insanity (Official Video)¡Û
💭¿¿»÷¤Ã¤³ 🎩- ONE PIECE ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ú¸ø¼°¡Û/ Official (@Eiichiro_Staff) June 23, 2025
¨¡¨¡¨¡ Follow me... 𐂂 ¨¡¨¡¨¡
¡þ X @choppers_op
¡þ Instagram https://t.co/sar1oLEaDC
#CHOPPERS_ONEPIECE#VirtualInsanity#ONEPIECE pic.twitter.com/0rsO8aHj97
(C)Eiichiro Oda / Shueisha (C)maxilla