¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥í¥´¤Ê¤É¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª¥­¥ã¥ê¥¢¥¤¥ó¥­¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó

キャリアインキュベーションは、事業領域の拡大および中長期的な企業成長を見据えたブランド戦略の一環として、2025年6月よりコーポレートロゴ、MVV(Mission・Vision・Value)、およびコーポレートサイトの全面リニューアルを実施。

新たなブランドアイデンティティのもと、「人と企業の可能性を最大化する」ことを中核に据え、これまで以上に多様なキャリアの創出と価値あるサービスの提供に取り組むとのことです。

主な変更点について

1. MVV(Mission・Vision・Value)の刷新

同社は、「人材面から企業の成長と変革を支える」という創業の想いを胸に、これまで真摯に一人ひとりのキャリアと向き合ってきました。

今回のMVVの再策定では、従来の企業支援の視点を大切にしながらも、個人の志や成長にも、より深く焦点を当てる姿勢を明確にしています。

私たちが目指すのは、単なる転職支援ではなく、人生や事業の転機に信頼される「戦略的キャリアパートナー」であり続けることです。

これからも、人と企業の志と可能性に寄り添い、質にこだわった支援を通じて、社会の前進に貢献していきます。

・Mission(使命):「人と企業の志に伴走し、可能性を拓く。」

・Vision(目指す姿):「志のある人が活躍し、新たなリーダーが生まれる。

その流れを広げていく。」

・Value(行動指針):「誠実・本質の追求・プロフェッショナリズム・パートナーシップ」

2. コーポレートロゴの変更

これまでのロゴから一新し、モダンでハイクラスな印象のモノトーンのカラーリングにレッドが映えるデザインを採用しました。

新ロゴには「共に高みを目指す:志に伴走する」の理念が込められています。

3. コーポレートサイトのリニューアル

ユーザビリティの向上を図るとともに、同社の事業内容や提供価値がより直感的に伝わる構成・デザインへと刷新しました。

